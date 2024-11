PlayStation Portal теперь сможет запускать игры без PS5

Отличная новость для владельцев PlayStation Portal от Sony! Теперь они смогут играть в игры для PS5 не только локально, но и в облаке. Sony выпустила обновление, добавляющее поддержку облачного стриминга, что позволяет играть в игры даже без связки с PS5.

Но есть нюансы. Во-первых, эта функция пока доступна не только в бета-версии для подписчиков PlayStation Plus Premium, и её поэтапное развертывание началось 20 ноября 2024 года. Во-вторых, можно запускать более 120 игр из каталога PS5 Plus, включая такие хиты, как Ghost of Tsushima и Ratchet & Clank: Rift Apart, в разрешении до 1080p и 60 FPS. При этом, для стабильной работы потребуется достаточно быстрое интернет-соединение: не менее 7 Мбит/с для 720p и 13 Мбит/с для 1080p.

К сожалению, у PlayStation Portal есть и ограничения: игры для PS4 и PS3 пока не поддерживаются, а некоторые функции PS Plus, такие как пробные версии игр, голосовой чат и внутриигровые покупки, временно недоступны. Детские аккаунты также не смогут использовать облачный стриминг. В обновлении также улучшено качество звука и добавлена возможность настройки PlayStation Link непосредственно на консоли.

Это значительное обновление, делающее PlayStation Portal более универсальным и независимым устройством. Безусловно, это шаг Sony к тому, чтобы сделать портативные игровые устройства еще лучше и привлекательнее.

Источник — playstation