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Apple не будет обновлять AirPods Max в ближайшем будущем

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.11.2024
3 Просмотра 0
Apple не планирует улучшать AirPods Max в ближайшее время

В сентябре этого года Apple обновила свои полноразмерные наушники AirPods Max. И это обновление оставило фанатов бренда в недоумении из-за своей малозначительности. Известный журналист и инсайдер продуктов Apple Марк Гурман из Bloomberg заявил об отсутствии у Apple конкретных планов по серьёзному обновлению этих наушников в ближайшее время. Он предсказывает, что полноразмерные AirPods останутся в своём текущем виде на протяжении довольно долгого времени.

Сентябрьское обновление ограничилось лишь двумя изменениями. Был замен разъёма Lightning на USB-C для зарядки и добавление новых цветовых вариантов. При этом наушники не получили новый чип H2, дебютировавший в AirPods Pro 2, а значит, лишились таких функций, как адаптивное аудио и улучшенное шумоподавление. Apple решила, что AirPods Max продолжат работать на чипе H1, представленном ещё в 2019 году, и их цена в 549 долларов останется без изменений.

По мнению Гурмана, низкие продажи этой модели наушников не позволяют Apple выделять значительные ресурсы на их дальнейшую разработку. Поэтому, если вы ждёте AirPods Max 2 с существенными улучшениями, не стоит питать завышенных надежд.

На сегодняшний день цена AirPods Max составляет более 60000 рублей. Это довольно дорого за наушники, которые уже несколько лет существенно не обновлялись.

Источник — macrumors

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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