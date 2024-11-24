Apple не будет обновлять AirPods Max в ближайшем будущем

В сентябре этого года Apple обновила свои полноразмерные наушники AirPods Max. И это обновление оставило фанатов бренда в недоумении из-за своей малозначительности. Известный журналист и инсайдер продуктов Apple Марк Гурман из Bloomberg заявил об отсутствии у Apple конкретных планов по серьёзному обновлению этих наушников в ближайшее время. Он предсказывает, что полноразмерные AirPods останутся в своём текущем виде на протяжении довольно долгого времени.

Сентябрьское обновление ограничилось лишь двумя изменениями. Был замен разъёма Lightning на USB-C для зарядки и добавление новых цветовых вариантов. При этом наушники не получили новый чип H2, дебютировавший в AirPods Pro 2, а значит, лишились таких функций, как адаптивное аудио и улучшенное шумоподавление. Apple решила, что AirPods Max продолжат работать на чипе H1, представленном ещё в 2019 году, и их цена в 549 долларов останется без изменений.

По мнению Гурмана, низкие продажи этой модели наушников не позволяют Apple выделять значительные ресурсы на их дальнейшую разработку. Поэтому, если вы ждёте AirPods Max 2 с существенными улучшениями, не стоит питать завышенных надежд.

На сегодняшний день цена AirPods Max составляет более 60000 рублей. Это довольно дорого за наушники, которые уже несколько лет существенно не обновлялись.

Источник — macrumors