MacBook Pro M4: прирост производительности без революции в дизайне

В конце октября 2024 года Apple представила новые модели MacBook Pro с процессорами семейства M4. Продажи стартовали 8 ноября.

Помимо чипов M4, новые ноутбуки получили улучшенные характеристики. Дисплей Liquid Retina XDR стал более ярким, с максимальной яркостью до 1000 нит. Улучшилась 12-мегапиксельная камера Center Stage. Появились более быстрые интерфейсы Thunderbolt 5 в моделях с M4 Pro и M4 Max. Однако, внешний вид новых MacBook Pro остался практически неизменным. Они сохранили дизайн, похожий на модели, выпущенные в конце 2021 года.

Внутреннее устройство также претерпело незначительные изменения. Разборка MacBook Pro с чипом M4 Pro, проведённая iFixit, показала лишь небольшие отличия от предшественников: немного увеличенный радиатор и незначительное изменение расположения некоторых компонентов на материнской плате. Система охлаждения с двумя вентиляторами и ёмкость батареи остались прежними.

Существенные изменения в дизайне MacBook Pro, по слухам, ожидаются не раньше 2026 года. Базовые модели 14-дюймового MacBook Pro с чипом M4 получили 16 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ, а модели с M4 Pro и M4 Max предлагают минимум 24 ГБ оперативной памяти.

Цены на новые MacBook Pro стартуют от $1500 за 14-дюймовую модель с M4 и от $1999 за 14-дюймовую модель с M4 Pro, а также от $2500 за 16-дюймовую модель с M4 Pro. Модель с M4 Max стоит от $3199. Все модели поддерживают Apple Intelligence – систему искусственного интеллекта.