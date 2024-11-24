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MacBook Pro M4: прирост производительности без революции в дизайне

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.11.2024
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MacBook Pro M4 прирост производительности без революции в дизайне

В конце октября 2024 года Apple представила новые модели MacBook Pro с процессорами семейства M4. Продажи стартовали 8 ноября.

Помимо чипов M4, новые ноутбуки получили улучшенные характеристики. Дисплей Liquid Retina XDR стал более ярким, с максимальной яркостью до 1000 нит. Улучшилась 12-мегапиксельная камера Center Stage. Появились более быстрые интерфейсы Thunderbolt 5 в моделях с M4 Pro и M4 Max. Однако, внешний вид новых MacBook Pro остался практически неизменным. Они сохранили дизайн, похожий на модели, выпущенные в конце 2021 года.

Внутреннее устройство также претерпело незначительные изменения. Разборка MacBook Pro с чипом M4 Pro, проведённая iFixit, показала лишь небольшие отличия от предшественников: немного увеличенный радиатор и незначительное изменение расположения некоторых компонентов на материнской плате. Система охлаждения с двумя вентиляторами и ёмкость батареи остались прежними.

Существенные изменения в дизайне MacBook Pro, по слухам, ожидаются не раньше 2026 года. Базовые модели 14-дюймового MacBook Pro с чипом M4 получили 16 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ, а модели с M4 Pro и M4 Max предлагают минимум 24 ГБ оперативной памяти.

Цены на новые MacBook Pro стартуют от $1500 за 14-дюймовую модель с M4 и от $1999 за 14-дюймовую модель с M4 Pro, а также от $2500 за 16-дюймовую модель с M4 Pro. Модель с M4 Max стоит от $3199. Все модели поддерживают Apple Intelligence – систему искусственного интеллекта.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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