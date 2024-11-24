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Представлены Nubia Watch GT умные часы с 15-ти дневным временем работы

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.11.2024
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Представлены Nubia Watch GT умные часы с 15-ти дневным временем работы

Компания Nubia представила новые умные часы – Watch GT. Они отличаются привлекательной ценой и стильным дизайном с необычными прозрачными элементами. Главные особенности часов – это мощный функционал и впечатляющее время автономной работы до 15 дней.

Технические характеристики Nubia Watch GT впечатляют. Они включают в себя 1,43-дюймовый круглый AMOLED-дисплей с разрешением 466 x 466 пикселей и плотностью пикселей 326 PPI. Благодаря высокой площади экрана (87% передней панели), рамки вокруг дисплея очень тонкие. Корпус часов выполнен из металла. Он имеет стильный дизайн с прозрачными вставками. Также на нем есть и красные акцентные элементы и двойные текстурированные кнопки. Часы обладают защитой от пыли и воды по стандарту IP68. Встроенный аккумулятор емкостью 450 мАч обеспечивает до 15 дней работы от одного заряда.

Одна из ключевых особенностей Nubia Watch GT – это интеграция языковой модели искусственного интеллекта Tencent Hunyuan AI Large Model. Она может решать сложные задачи, жаль, что только пока на китайском языке. Также присутствует модель AI Health Large Model, обеспечивающая высокоточное отслеживание различных показателей здоровья, включая частоту сердечного ритма, уровень стресса, насыщение крови кислородом. Для точного определения местоположения используется двухчастотный GPS, а часы поддерживают более 100 спортивных режимов.

На китайском рынке Nubia Watch GT стоят 699 юаней (что приблизительно равно 95-97 долларам США). Информация о дате выхода на мировой рынок пока отсутствует.

Источник — shiftdelete

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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