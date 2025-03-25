Sony представила новые бюджетные TWS наушники WF-C710N

Sony представила WF-C710N, преемника бюджетных беспроводных наушников WF-C700N 2023 года. Нова модель имеет улучшенное активное шумоподавление (ANC) и функции, заимствованные у наушников премиум-класса. Сейчас их можно предварительно заказать по цене 119,99 долларов.

Одной из проблем WF-C700N была слабая система ANC. Sony утверждает, что улучшила производительность ANC и режим окружающего звука в WF-C710N за счет использования двух микрофонов.

WF-C710N имеют лучший срок службы батареи. Предыдущая модель мола обеспечить 7,5 часов прослушивания на одном заряде или 15 часов с зарядным чехлом, когда включен ANC. Новая модель уже имеет время прослушивания 8,5 часов на самих наушниках или 30 часов с зарядным чехлом. Без шумоподавления время увеличивается до 40 часов.

Также была улучшена быстрая зарядка. Пять минут в зарядном футляре обеспечивают один час воспроизведения.

WF-C710N имеют датчик, который автоматически приостанавливает воспроизведение при извлечении бутонов из ушей. Sony заменила физические кнопки сенсорными датчиками, которые можно настроить в мобильном приложении. Эти элементы могут управлять воспроизведением, звонками, громкостью или запуском музыкального приложения. Наушники получили защиту по стандарту IPX4 и могут подключаться к двум устройствам Bluetooth.

Кроме того, они доступны в черном, белом, розовом и прозрачном синем цветах.