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Наушники и гарнитурыЭлектроника и техника

Sony представила новые бюджетные TWS наушники WF-C710N

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.03.2025
4 Просмотра 0
Sony представила новые бюджетные TWS наушники WF-C710N

Sony представила WF-C710N, преемника бюджетных беспроводных наушников WF-C700N 2023 года. Нова модель имеет улучшенное активное шумоподавление (ANC) и функции, заимствованные у наушников премиум-класса. Сейчас их можно предварительно заказать по цене 119,99 долларов.

Одной из проблем WF-C700N была слабая система ANC. Sony утверждает, что улучшила производительность ANC и режим окружающего звука в WF-C710N за счет использования двух микрофонов.

WF-C710N имеют лучший срок службы батареи. Предыдущая модель мола обеспечить 7,5 часов прослушивания на одном заряде или 15 часов с зарядным чехлом, когда включен ANC. Новая модель уже имеет время прослушивания 8,5 часов на самих наушниках или 30 часов с зарядным чехлом. Без шумоподавления время увеличивается до 40 часов.

Sony WF-C710N

Также была улучшена быстрая зарядка. Пять минут в зарядном футляре обеспечивают один час воспроизведения.

WF-C710N имеют датчик, который автоматически приостанавливает воспроизведение при извлечении бутонов из ушей. Sony заменила физические кнопки сенсорными датчиками, которые можно настроить в мобильном приложении. Эти элементы могут управлять воспроизведением, звонками, громкостью или запуском музыкального приложения. Наушники получили защиту по стандарту IPX4 и могут подключаться к двум устройствам Bluetooth.

Кроме того, они доступны в черном, белом, розовом и прозрачном синем цветах.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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