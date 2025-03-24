Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Наушники и гарнитуры » AirPods Max начнут поддерживать lossless-аудио, но не все
Наушники и гарнитурыЭлектроника и техника

AirPods Max начнут поддерживать lossless-аудио, но не все

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.03.2025
7 Просмотров 0
AirPods Max начнут поддерживать lossless-аудио, но не все

Недавно компания Apple объявила о грядущем обновлении для наушников AirPods Max, которое добавит поддержку lossless-аудио и другие полезные функции. Это стало важным событием для владельцев этих наушников, особенно учитывая, что с момента выпуска AirPods Max новостей о них было немного, за исключением появления версии с USB-C.

Согласно пресс-релизу Apple, обновление станет доступно пользователям в апреле 2025 года в составе iOS 18.4, iPadOS 18.4 и macOS Sequoia 15.4.

Для аудиофилов, стремящихся к максимально чистому звучанию, это особенно значимо. Сжатие аудио может ухудшать качество звука, поэтому многие любители музыки предпочитают использовать дорогостоящее оборудование для воспроизведения аудио без потерь. Теперь, после обновления, владельцы AirPods Max смогут наслаждаться звуком в формате 24 бит/48 кГц.

Однако, стоит отметить, что для воспроизведения lossless-аудио потребуется подключение наушников к устройству через кабель USB-C. Передача звука по Bluetooth предполагает сжатие для уменьшения задержки, поэтому на данный момент полноценное беспроводное lossless-аудио пока недоступно.

Кроме того, обновление принесет поддержку сверхнизкой задержки звука. Это означает, что время между возникновением звука на устройстве и его воспроизведением в наушниках значительно сократится. Вместе с тем, эта функция будет полезна для геймеров и музыкантов, занимающихся записью.

Стоит обратить внимание, что новые функции будут доступны только для владельцев AirPods Max с разъемом USB-C. Владельцы более старой версии с разъемом Lightning, возможно, не получат доступа к этим улучшениям.

1

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.