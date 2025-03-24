AirPods Max начнут поддерживать lossless-аудио, но не все

Недавно компания Apple объявила о грядущем обновлении для наушников AirPods Max, которое добавит поддержку lossless-аудио и другие полезные функции. Это стало важным событием для владельцев этих наушников, особенно учитывая, что с момента выпуска AirPods Max новостей о них было немного, за исключением появления версии с USB-C.

Согласно пресс-релизу Apple, обновление станет доступно пользователям в апреле 2025 года в составе iOS 18.4, iPadOS 18.4 и macOS Sequoia 15.4.

Для аудиофилов, стремящихся к максимально чистому звучанию, это особенно значимо. Сжатие аудио может ухудшать качество звука, поэтому многие любители музыки предпочитают использовать дорогостоящее оборудование для воспроизведения аудио без потерь. Теперь, после обновления, владельцы AirPods Max смогут наслаждаться звуком в формате 24 бит/48 кГц.

Однако, стоит отметить, что для воспроизведения lossless-аудио потребуется подключение наушников к устройству через кабель USB-C. Передача звука по Bluetooth предполагает сжатие для уменьшения задержки, поэтому на данный момент полноценное беспроводное lossless-аудио пока недоступно.

Кроме того, обновление принесет поддержку сверхнизкой задержки звука. Это означает, что время между возникновением звука на устройстве и его воспроизведением в наушниках значительно сократится. Вместе с тем, эта функция будет полезна для геймеров и музыкантов, занимающихся записью.

Стоит обратить внимание, что новые функции будут доступны только для владельцев AirPods Max с разъемом USB-C. Владельцы более старой версии с разъемом Lightning, возможно, не получат доступа к этим улучшениям.