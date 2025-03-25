Новый Vivo X Fold 4 будет дешевле конкурентов

Складной Vivo X Fold 4, который ожидается позднее в этом году, сохранит характеристики флагманского уровня, но будет выпущен в несколько иной рыночной ситуации по сравнению с предшественниками. В прошлом году Vivo выпустила два складных телефона: X Fold 3 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и X Fold 3 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Согласно последним данным, Vivo в этом году собирается придерживаться одной модели X Fold 4, но есть несколько изменений в отношении ее характеристик и сроков выпуска.

Первоначально ходили слухи, что X Fold 4 может быть оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite, но последние данные от инсайдера Digital Chat Station предполагают, что вместо этого он будет использовать немного более старый Snapdragon 8 Gen 3. Инсайдер под псевдонимом Experience More объяснил, что этот выбор может быть стратегическим, учитывая рыночные тенденции и конкуренцию.

Инсайдер указал, что Vivo X Fold 3, более доступная модель, значительно превзошла по продажам X Fold 3 Pro. Это говорит о том, что потребители складных телефонов часто отдают приоритет соотношению цены и качества, а не самым высоким характеристикам. Honor также выпустила два складных телефона в прошлом году: Magic Vs3 (Snapdragon 8 Gen 2) и Magic V3 (Snapdragon 8 Gen 3). В этом году Honor выпустит только одну модель: Magic V4 со Snapdragon 8 Elite. Это может создать для Vivo возможность заполнить пробел на рынке.