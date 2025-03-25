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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Новый Vivo X Fold 4 будет дешевле конкурентов

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.03.2025
3 Просмотра 0
Новый Vivo X Fold 4 будет дешевле конкурентов

Складной Vivo X Fold 4, который ожидается позднее в этом году, сохранит характеристики флагманского уровня, но будет выпущен в несколько иной рыночной ситуации по сравнению с предшественниками. В прошлом году Vivo выпустила два складных телефона: X Fold 3 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и X Fold 3 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Согласно последним данным, Vivo в этом году собирается придерживаться одной модели X Fold 4, но есть несколько изменений в отношении ее характеристик и сроков выпуска.

Первоначально ходили слухи, что X Fold 4 может быть оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite, но последние данные от инсайдера Digital Chat Station предполагают, что вместо этого он будет использовать немного более старый Snapdragon 8 Gen 3. Инсайдер под псевдонимом Experience More объяснил, что этот выбор может быть стратегическим, учитывая рыночные тенденции и конкуренцию.

Experience More

Инсайдер указал, что Vivo X Fold 3, более доступная модель, значительно превзошла по продажам X Fold 3 Pro. Это говорит о том, что потребители складных телефонов часто отдают приоритет соотношению цены и качества, а не самым высоким характеристикам. Honor также выпустила два складных телефона в прошлом году: Magic Vs3 (Snapdragon 8 Gen 2) и Magic V3 (Snapdragon 8 Gen 3). В этом году Honor выпустит только одну модель: Magic V4 со Snapdragon 8 Elite. Это может создать для Vivo возможность заполнить пробел на рынке.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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