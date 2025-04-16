Sony представила AS-DT1 — самый маленький датчик LiDAR

Sony анонсировала AS-DT1, самый маленький и легкий в мире микроточный датчик глубины LiDAR. Этот инновационный датчик, размеры которого составляют всего 29×29×31 мм (без учета выступающих частей), устанавливает новый отраслевой стандарт в области миниатюризации и точности измерения расстояний.

Технология будущего в компактном корпусе

AS-DT1 объединяет в себе передовые технологии миниатюризации и опыт Sony в области оптических линз, накопленный при разработке промышленных камер машинного зрения. Этот датчик использует технологию LiDAR «прямого времени пролета» (dToF), что позволяет ему с высокой точностью измерять расстояние до объектов, определяя время, необходимое для отражения фотонов от объекта обратно к датчику.

Ключевой компонент – датчик SPAD

В основе AS-DT1 лежит датчик изображения на основе однофотонного лавинного диода (SPAD) собственной разработки Sony. Датчики SPAD отличаются исключительной эффективностью обнаружения фотонов, что позволяет им улавливать даже слабый отраженный свет. Эта особенность значительно повышает точность измерений, особенно в сложных условиях освещения.

Преимущества датчиков SPAD

В отличие от традиционных КМОП-датчиков изображения, которые широко используются в фототехнике, датчики SPAD осуществляют обнаружение, подсчитывая отдельные фотонные частицы. Это позволяет избежать проблем с шумом и точностью, которые могут возникать при накоплении света в КМОП-датчиках.

Представители Sony Semiconductor Solutions подчеркивают, что датчики SPAD превосходят КМОП-датчики по эффективности обнаружения фотонов. Однако, из-за более высокой стоимости, низкого разрешения и непригодности для захвата большого количества света, они пока не нашли широкого применения в традиционных камерах.

Области применения AS-DT1

Sony видит AS-DT1 как идеальное решение для широкого спектра применений, включая:

Дроны: Для точной навигации и обхода препятствий.

Для точной навигации и обхода препятствий. Роботы: Для автономной работы в сложных и динамичных средах.

Для автономной работы в сложных и динамичных средах. Беспилотные автомобили: Для создания точной карты окружающей обстановки и обеспечения безопасного движения.

Возможности измерения

AS-DT1 способен измерять объекты с низкой контрастностью, низкой отражательной способностью и даже подвешенные объекты. Дальность измерения составляет до 40 метров в помещении и до 20 метров на открытом воздухе. Погрешность всего 5 сантиметров. Это делает его особенно подходящим для обнаружения объектов инфраструктуры, таких как мосты и автомагистрали, в ходе инспекций и обследований.

Простота интеграции и надежность

Компактный размер и прочный алюминиевый корпус AS-DT1 позволяют легко интегрировать его в различное оборудование, включая:

Роботов для обслуживания в ресторанах.

Автономных мобильных роботов (AMR) на складах.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для инспекции и обследования.

Планы по выпуску и демонстрации

Sony планирует официально представить AS-DT1 весной 2026 года. Прототип датчика будет впервые продемонстрирован на выставке Exponential в Хьюстоне, США, с 20 по 22 мая 2025 года.