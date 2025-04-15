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Раскрыты характеристики камеры и экрана Xiaomi 16 Pro

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.04.2025
6 Просмотров 0
Раскрыты характеристики камеры и экрана Xiaomi 16 Pro

Компания Xiaomi, совсем недавно выпустила новую серию смартфонов Xiaomi 15. Однако уже сейчас она активно работает над следующим поколением флагманских устройств – серией Xiaomi 16. В то время как о линейке Xiaomi 15s пока известно лишь то, что она будет доступна только в Китае, первые утечки о старшей модели, Xiaomi 16 Pro, обещают значительные улучшения.

По имеющейся информации, Xiaomi планирует представить серию Xiaomi 16 в Китае в четвертом квартале 2025 года. Глобальный запуск, вероятно, состоится в первом квартале 2026 года.

Что известно о Xiaomi 16 Pro?

Согласно утечкам, новый смартфон получит существенные обновления в двух ключевых областях:

  • Перископический телеобъектив: В то время как Xiaomi 15 Pro использует 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX858 для оптического зума, в Xiaomi 16 Pro ожидается новый сенсор Sony LYTIA, специально разработанный для перископических камер. Предполагается, что новый сенсор будет больше по размеру и получит более широкую апертуру, что позволит улучшить качество съемки при использовании зума на больших расстояниях.
  • Дисплей: По слухам, смартфон будет оснащен плоским AMOLED-дисплеем с использованием новой технологии литья под низким давлением (LIPO). Эта технология позволяет производителям создавать дисплеи с ультратонкими рамками, что значительно увеличивает соотношение площади экрана к корпусу и делает визуальный опыт более захватывающим.

Что это значит для пользователей?

Улучшенная камера и дисплей Xiaomi 16 Pro обещают пользователям более качественную фото- и видеосъемку, особенно при использовании зума, а также более захватывающий визуальный опыт благодаря минимальным рамкам вокруг экрана.

Если вы цените качественную камеру и хотите получить смартфон с современным дизайном и максимальной площадью экрана, Xiaomi 16 Pro может стать отличным выбором. Однако, стоит помнить, что до выхода устройства еще много времени, и характеристики могут измениться. Следите за новостями, чтобы быть в курсе последних утечек и официальных анонсов от Xiaomi.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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