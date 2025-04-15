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Интернет и ПО

Gemini AI объединяется с Google Фото: поиск станет проще

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.04.2025
6 Просмотров 0
Gemini AI объединяется с Google Фото поиск станет проще

Интеграция Gemini, нового чат-бота от Google, с Google Фото позволит пользователям Android искать фотографии и видео в своей библиотеке с помощью голосовых команд. Эта функция, представленная на Google I/O 2024, сейчас тестируется среди избранных пользователей в США и обещает значительно упростить поиск нужных воспоминаний.

Как работает интеграция Gemini и Google Фото?

Благодаря интеграции с Gemini, вам больше не нужно вручную пролистывать тысячи фотографий и видео в поисках конкретного момента. Просто скажите Gemini, что вы ищете, и он найдёт соответствующие изображения и видео в вашей библиотеке Google Фото.

Как включить интеграцию?

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо активировать интеграцию Google Фото в настройках Gemini. Для этого:

  1. Откройте приложение Gemini.
  2. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу.
  3. Выберите «Приложения».
  4. Найдите Google Фото и активируйте его.

Какие запросы можно использовать?

Вы можете использовать различные критерии для поиска, включая:

  • Дата и время: «Покажи фотографии с моего дня рождения в прошлом году.»
  • Описание: «Найди фотографии с собакой на пляже.»
  • Местоположение: «Покажи фотографии из моей поездки в Париж.»
  • Люди: «Найди фотографии меня и моей мамы.» (можно указать несколько человек)

Gemini не только находит фотографии, но и может извлекать информацию из них. Например, вы можете спросить:

  • «Какая была тема последнего дня рождения Антона?»
  • «В какой гостинице мы остановились в Санкт-Петербурге?»
  • «Какие достопримечательности мы посетили в Испании?»
  • «Какой у меня номер паспорта?» (если он есть на фотографии)
  • «Что мы ели в Тадж-Махале?»

Как это работает на практике?

Gemini анализирует ваши фотографии и видео в Google Фото и использует искусственный интеллект для понимания контекста и распознавания объектов, людей и мест. Когда вы задаете вопрос, Gemini находит все соответствующие изображения и видео и отображает их в удобном формате. Вы можете нажать на любую фотографию или альбом, чтобы открыть их в приложении Google Фото.

Когда ждать всеобщего доступа?

В настоящее время данная интеграция доступна лишь для избранной группы пользователей в США. Однако Google планирует расширить доступ к этой функции в ближайшие недели, так что следите за обновлениями!

Преимущества интеграции Gemini и Google Фото:

  • Экономия времени: Больше не нужно тратить часы на поиск нужных фотографий и видео.
  • Простота использования: Просто задайте вопрос Gemini, и он найдет то, что вы ищете.
  • Интеллектуальный поиск: Gemini понимает контекст и может извлекать информацию из ваших фотографий.
  • Улучшенный пользовательский опыт: Поиск воспоминаний стал проще и удобнее.

Интеграция Gemini с Google Фото – это ещё один шаг к более умному и интуитивно понятному способу управления вашими воспоминаниями. Следите за новостями о доступности этой функции в вашем регионе!

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Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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