Gemini AI объединяется с Google Фото: поиск станет проще

Интеграция Gemini, нового чат-бота от Google, с Google Фото позволит пользователям Android искать фотографии и видео в своей библиотеке с помощью голосовых команд. Эта функция, представленная на Google I/O 2024, сейчас тестируется среди избранных пользователей в США и обещает значительно упростить поиск нужных воспоминаний.

Как работает интеграция Gemini и Google Фото?

Благодаря интеграции с Gemini, вам больше не нужно вручную пролистывать тысячи фотографий и видео в поисках конкретного момента. Просто скажите Gemini, что вы ищете, и он найдёт соответствующие изображения и видео в вашей библиотеке Google Фото.

Как включить интеграцию?

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо активировать интеграцию Google Фото в настройках Gemini. Для этого:

Откройте приложение Gemini. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу. Выберите «Приложения». Найдите Google Фото и активируйте его.

Какие запросы можно использовать?

Вы можете использовать различные критерии для поиска, включая:

Дата и время: «Покажи фотографии с моего дня рождения в прошлом году.»

«Покажи фотографии с моего дня рождения в прошлом году.» Описание: «Найди фотографии с собакой на пляже.»

«Найди фотографии с собакой на пляже.» Местоположение: «Покажи фотографии из моей поездки в Париж.»

«Покажи фотографии из моей поездки в Париж.» Люди: «Найди фотографии меня и моей мамы.» (можно указать несколько человек)

Gemini не только находит фотографии, но и может извлекать информацию из них. Например, вы можете спросить:

«Какая была тема последнего дня рождения Антона?»

«В какой гостинице мы остановились в Санкт-Петербурге?»

«Какие достопримечательности мы посетили в Испании?»

«Какой у меня номер паспорта?» (если он есть на фотографии)

«Что мы ели в Тадж-Махале?»

Как это работает на практике?

Gemini анализирует ваши фотографии и видео в Google Фото и использует искусственный интеллект для понимания контекста и распознавания объектов, людей и мест. Когда вы задаете вопрос, Gemini находит все соответствующие изображения и видео и отображает их в удобном формате. Вы можете нажать на любую фотографию или альбом, чтобы открыть их в приложении Google Фото.

Когда ждать всеобщего доступа?

В настоящее время данная интеграция доступна лишь для избранной группы пользователей в США. Однако Google планирует расширить доступ к этой функции в ближайшие недели, так что следите за обновлениями!

Преимущества интеграции Gemini и Google Фото:

Экономия времени: Больше не нужно тратить часы на поиск нужных фотографий и видео.

Больше не нужно тратить часы на поиск нужных фотографий и видео. Простота использования: Просто задайте вопрос Gemini, и он найдет то, что вы ищете.

Просто задайте вопрос Gemini, и он найдет то, что вы ищете. Интеллектуальный поиск: Gemini понимает контекст и может извлекать информацию из ваших фотографий.

Gemini понимает контекст и может извлекать информацию из ваших фотографий. Улучшенный пользовательский опыт: Поиск воспоминаний стал проще и удобнее.

Интеграция Gemini с Google Фото – это ещё один шаг к более умному и интуитивно понятному способу управления вашими воспоминаниями. Следите за новостями о доступности этой функции в вашем регионе!