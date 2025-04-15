Gemini AI объединяется с Google Фото: поиск станет проще

Интеграция Gemini, нового чат-бота от Google, с Google Фото позволит пользователям Android искать фотографии и видео в своей библиотеке с помощью голосовых команд. Эта функция, представленная на Google I/O 2024, сейчас тестируется среди избранных пользователей в США и обещает значительно упростить поиск нужных воспоминаний.
Как работает интеграция Gemini и Google Фото?
Благодаря интеграции с Gemini, вам больше не нужно вручную пролистывать тысячи фотографий и видео в поисках конкретного момента. Просто скажите Gemini, что вы ищете, и он найдёт соответствующие изображения и видео в вашей библиотеке Google Фото.
Как включить интеграцию?
Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо активировать интеграцию Google Фото в настройках Gemini. Для этого:
- Откройте приложение Gemini.
- Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу.
- Выберите «Приложения».
- Найдите Google Фото и активируйте его.
Какие запросы можно использовать?
Вы можете использовать различные критерии для поиска, включая:
- Дата и время: «Покажи фотографии с моего дня рождения в прошлом году.»
- Описание: «Найди фотографии с собакой на пляже.»
- Местоположение: «Покажи фотографии из моей поездки в Париж.»
- Люди: «Найди фотографии меня и моей мамы.» (можно указать несколько человек)
Gemini не только находит фотографии, но и может извлекать информацию из них. Например, вы можете спросить:
- «Какая была тема последнего дня рождения Антона?»
- «В какой гостинице мы остановились в Санкт-Петербурге?»
- «Какие достопримечательности мы посетили в Испании?»
- «Какой у меня номер паспорта?» (если он есть на фотографии)
- «Что мы ели в Тадж-Махале?»
Как это работает на практике?
Gemini анализирует ваши фотографии и видео в Google Фото и использует искусственный интеллект для понимания контекста и распознавания объектов, людей и мест. Когда вы задаете вопрос, Gemini находит все соответствующие изображения и видео и отображает их в удобном формате. Вы можете нажать на любую фотографию или альбом, чтобы открыть их в приложении Google Фото.
Когда ждать всеобщего доступа?
В настоящее время данная интеграция доступна лишь для избранной группы пользователей в США. Однако Google планирует расширить доступ к этой функции в ближайшие недели, так что следите за обновлениями!
Преимущества интеграции Gemini и Google Фото:
- Экономия времени: Больше не нужно тратить часы на поиск нужных фотографий и видео.
- Простота использования: Просто задайте вопрос Gemini, и он найдет то, что вы ищете.
- Интеллектуальный поиск: Gemini понимает контекст и может извлекать информацию из ваших фотографий.
- Улучшенный пользовательский опыт: Поиск воспоминаний стал проще и удобнее.
Интеграция Gemini с Google Фото – это ещё один шаг к более умному и интуитивно понятному способу управления вашими воспоминаниями. Следите за новостями о доступности этой функции в вашем регионе!