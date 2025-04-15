Gemini заменит Google Assistant на Galaxy Watch

В прошлом году Google начала замену Google Assistant на более продвинутого Gemini AI в смартфонах и планшетах. Теперь очередь дошла и до умных часов на Wear OS, включая Galaxy Watch! Это значит, что вскоре ваши Galaxy Watch получат мощный AI-ассистент, способный на большее, чем просто выполнение простых команд.
Почему Gemini?
Google делает ставку на Gemini, как на более умного и гибкого помощника, способного понимать контекст и выполнять более сложные задачи. Кроме того, это позволит владельцам Galaxy Watch (и других умных часов на Wear OS) взаимодействовать со своими устройствами более естественно и эффективно.
Хотя конкретные сроки обновления пока не объявлены, Google активно готовится к внедрению Gemini на Wear OS. Доказательство этому было обнаружено в коде последней версии приложения Google Assistant для Wear OS. В нём содержатся строки, прямо указывающие на скорое появление Gemini на умных часах.
Что изменится?
Судя по обнаруженным строкам кода, взаимодействие с Gemini на Galaxy Watch будет интуитивно понятным:
- Активация голосом: Вы сможете вызвать Gemini, удерживая боковую кнопку на часах или произнеся знакомую фразу «Окей, Google» (если эта функция включена).
- Знакомые функции: Gemini сможет устанавливать будильники, таймеры и отправлять сообщения, как и Google Assistant.
Пока неизвестно, получит ли Gemini на Wear OS доступ к таким продвинутым функциям, как интеграция с Gmail, Google Drive, Google Home, Google Фото, Spotify, WhatsApp и YouTube Music. Однако, учитывая, что устройства Samsung с One UI 7.0 получат интеграцию Gemini с Samsung Calendar, Samsung Notes и Samsung Reminder, есть надежда, что и владельцы Galaxy Watch смогут воспользоваться этими преимуществами в будущем.
Когда ждать?
Вместе с тем, существует предположение, что Google может приурочить запуск Gemini на Wear OS к выходу новых Pixel Watch. Это может стать отличным поводом для обновления и на других устройствах, включая Galaxy Watch.
Что это значит для пользователей Galaxy Watch?
Внедрение Gemini на Galaxy Watch – это отличная новость для всех владельцев этих умных часов. Это означает:
- Более умный помощник: Gemini сможет лучше понимать ваши запросы и выполнять их более точно.
- Расширенные возможности: В будущем Gemini может получить доступ к более продвинутым функциям, упрощая вашу жизнь и повышая продуктивность.
- Более удобное взаимодействие: Голосовое управление станет более естественным и эффективным.
И так, замена Google Assistant на Gemini на Galaxy Watch (и других умных часах на Wear OS) обещает значительное улучшение пользовательского опыта и новые возможности для взаимодействия с вашим устройством. Будем следить за новостями и ждать скорого запуска!