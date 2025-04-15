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Gemini заменит Google Assistant на Galaxy Watch

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.04.2025
5 Просмотров 0
Gemini заменит Google Assistant на Galaxy Watch

В прошлом году Google начала замену Google Assistant на более продвинутого Gemini AI в смартфонах и планшетах. Теперь очередь дошла и до умных часов на Wear OS, включая Galaxy Watch! Это значит, что вскоре ваши Galaxy Watch получат мощный AI-ассистент, способный на большее, чем просто выполнение простых команд.

Почему Gemini?

Google делает ставку на Gemini, как на более умного и гибкого помощника, способного понимать контекст и выполнять более сложные задачи. Кроме того, это позволит владельцам Galaxy Watch (и других умных часов на Wear OS) взаимодействовать со своими устройствами более естественно и эффективно.

Хотя конкретные сроки обновления пока не объявлены, Google активно готовится к внедрению Gemini на Wear OS. Доказательство этому было обнаружено в коде последней версии приложения Google Assistant для Wear OS. В нём содержатся строки, прямо указывающие на скорое появление Gemini на умных часах.

Что изменится?

Судя по обнаруженным строкам кода, взаимодействие с Gemini на Galaxy Watch будет интуитивно понятным:

  • Активация голосом: Вы сможете вызвать Gemini, удерживая боковую кнопку на часах или произнеся знакомую фразу «Окей, Google» (если эта функция включена).
  • Знакомые функции: Gemini сможет устанавливать будильники, таймеры и отправлять сообщения, как и Google Assistant.

Пока неизвестно, получит ли Gemini на Wear OS доступ к таким продвинутым функциям, как интеграция с Gmail, Google Drive, Google Home, Google Фото, Spotify, WhatsApp и YouTube Music. Однако, учитывая, что устройства Samsung с One UI 7.0 получат интеграцию Gemini с Samsung Calendar, Samsung Notes и Samsung Reminder, есть надежда, что и владельцы Galaxy Watch смогут воспользоваться этими преимуществами в будущем.

Когда ждать?

Вместе с тем, существует предположение, что Google может приурочить запуск Gemini на Wear OS к выходу новых Pixel Watch. Это может стать отличным поводом для обновления и на других устройствах, включая Galaxy Watch.

Что это значит для пользователей Galaxy Watch?

Внедрение Gemini на Galaxy Watch – это отличная новость для всех владельцев этих умных часов. Это означает:

  • Более умный помощник: Gemini сможет лучше понимать ваши запросы и выполнять их более точно.
  • Расширенные возможности: В будущем Gemini может получить доступ к более продвинутым функциям, упрощая вашу жизнь и повышая продуктивность.
  • Более удобное взаимодействие: Голосовое управление станет более естественным и эффективным.

И так, замена Google Assistant на Gemini на Galaxy Watch (и других умных часах на Wear OS) обещает значительное улучшение пользовательского опыта и новые возможности для взаимодействия с вашим устройством. Будем следить за новостями и ждать скорого запуска!

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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