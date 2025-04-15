Gemini заменит Google Assistant на Galaxy Watch

В прошлом году Google начала замену Google Assistant на более продвинутого Gemini AI в смартфонах и планшетах. Теперь очередь дошла и до умных часов на Wear OS, включая Galaxy Watch! Это значит, что вскоре ваши Galaxy Watch получат мощный AI-ассистент, способный на большее, чем просто выполнение простых команд.

Почему Gemini?

Google делает ставку на Gemini, как на более умного и гибкого помощника, способного понимать контекст и выполнять более сложные задачи. Кроме того, это позволит владельцам Galaxy Watch (и других умных часов на Wear OS) взаимодействовать со своими устройствами более естественно и эффективно.

Хотя конкретные сроки обновления пока не объявлены, Google активно готовится к внедрению Gemini на Wear OS. Доказательство этому было обнаружено в коде последней версии приложения Google Assistant для Wear OS. В нём содержатся строки, прямо указывающие на скорое появление Gemini на умных часах.

Что изменится?

Судя по обнаруженным строкам кода, взаимодействие с Gemini на Galaxy Watch будет интуитивно понятным:

Активация голосом: Вы сможете вызвать Gemini, удерживая боковую кнопку на часах или произнеся знакомую фразу «Окей, Google» (если эта функция включена).

Вы сможете вызвать Gemini, удерживая боковую кнопку на часах или произнеся знакомую фразу «Окей, Google» (если эта функция включена). Знакомые функции: Gemini сможет устанавливать будильники, таймеры и отправлять сообщения, как и Google Assistant.

Пока неизвестно, получит ли Gemini на Wear OS доступ к таким продвинутым функциям, как интеграция с Gmail, Google Drive, Google Home, Google Фото, Spotify, WhatsApp и YouTube Music. Однако, учитывая, что устройства Samsung с One UI 7.0 получат интеграцию Gemini с Samsung Calendar, Samsung Notes и Samsung Reminder, есть надежда, что и владельцы Galaxy Watch смогут воспользоваться этими преимуществами в будущем.

Когда ждать?

Вместе с тем, существует предположение, что Google может приурочить запуск Gemini на Wear OS к выходу новых Pixel Watch. Это может стать отличным поводом для обновления и на других устройствах, включая Galaxy Watch.

Что это значит для пользователей Galaxy Watch?

Внедрение Gemini на Galaxy Watch – это отличная новость для всех владельцев этих умных часов. Это означает:

Более умный помощник: Gemini сможет лучше понимать ваши запросы и выполнять их более точно.

Gemini сможет лучше понимать ваши запросы и выполнять их более точно. Расширенные возможности: В будущем Gemini может получить доступ к более продвинутым функциям, упрощая вашу жизнь и повышая продуктивность.

В будущем Gemini может получить доступ к более продвинутым функциям, упрощая вашу жизнь и повышая продуктивность. Более удобное взаимодействие: Голосовое управление станет более естественным и эффективным.

И так, замена Google Assistant на Gemini на Galaxy Watch (и других умных часах на Wear OS) обещает значительное улучшение пользовательского опыта и новые возможности для взаимодействия с вашим устройством. Будем следить за новостями и ждать скорого запуска!