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Samsung повышает цены на SSD

Максим Тарков Максим Тарков
08.04.2024
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Samsung повышает цены на SSD

Samsung Electronics объявила о планах поднять цены на свои твердотельные накопители на 20–25% во втором квартале 2024 года. Это значительно больше, чем прогнозные 15%, причем повышение цен напрямую связано с бурным развитием индустрии искусственного интеллекта.

В последние несколько недель наблюдалась нехватка твердотельных накопителей NAND для корпоративных целей. Всему виной высокий спрос со стороны новых центров обработки данных и быстрое расширение серверов, связанных с работой ИИ.

Инсайдер из отрасли производства полупроводников сообщил, что «серверные компании в последнее время торопятся с заказами на SSD, а некоторые продукты даже в дефиците, что заставляет задуматься об увеличении производства».

Samsung существенно влияет на общую ценовую политику, поскольку владеет около 50% рынка твердотельных накопителей. По оценкам TrendForce, за Samsung последуют и другие, при этом скачок цен на 20-25% отразится по всем направлениям.

Поскольку заказы на твердотельные накопители большой емкости выполняются долго, поставщики продолжают сильнее влиять на ценообразование, вынуждая торопящихся покупателей соглашаться на более высокие цены. Поскольку некоторые заказчики пытаются увеличить свои запасы перед горячим сезоном во второй половине года, контрактные цены на твердотельные накопители для корпоративных целей, по прогнозам, вырастут на 20–25% во втором квартале, что станет самым высоким ростом среди всех продуктов — eMMC и твердотельные накопители для частных лиц подорожали за аналогичный период всего на 10–15%.

По словам The Register, «рост рынка твердотельных накопителей во многом поддерживается спросом, вызванным распространением ИИ, и во многом зависит от его дальнейшего успеха. В конце концов, если возникнет пузырь и он лопнет, производители твердотельных накопителей, такие как Samsung, увидят, что дойная корова уже не тянет».

Источник — techradar.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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