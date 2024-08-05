Nvidia прекращает выпуск видеокарт GeForce RTX 3060

Имя GeForce RTX 3060 хорошо известно среди геймеров, которые предпочитают видеокарты от Nvidia. Несмотря на то что данная модель была выпущена уже три года назад, она продолжает пользоваться высоким спросом. Однако, согласно последним данным, ее производство может вскоре быть прекращено.

По статистике платформы Steam, GeForce RTX 3060 является лидером среди видеокарт, используемых игроками. В прошлом месяце 5,71% пользователей выбрали именно эту модель для игр, что значительно превышает показатели следующего по популярности графического процессора — GeForce GTX 1650, который выбрали 3,88% игроков.

Видеокарта RTX 3060, хоть и считается относительно старой, до сих пор остаётся надёжным вариантом для игр в разрешении 1080p и может подходить для WQHD с некоторыми ограничениями, но уже не для 4K-игр. Она представляет собой прекрасное сочетание цены и качества для тех, кто хочет иметь достаточную производительность без необходимости тратить большие суммы денег. На данный момент стоимость видеокарты находится ниже 40 тысяч рублей, что делает ее выгодной покупкой по сравнению с более дорогими моделями.

Тем не менее, если верить сообщениям с китайского технологического форума Bobantang, источники которого точно предсказали прекращение выпуска RTX 3060 Ti, Nvidia уже уведомила своих партнёров о скором окончании выпуска RTX 3060 и принимает последние заказы на эту модель.

Это не означает мгновенное прекращение продаж, так как последние партии видеокарты ещё будут производиться в течение нескольких месяцев. Следует учесть, что информация от Bobantang может быть неточной, несмотря на их утверждения о достоверности источника.

Источник — winfuture.de