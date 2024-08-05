Лого сайта
Главная » ПК, ноутбуки, железо » Nvidia прекращает выпуск видеокарт GeForce RTX 3060
ПК, ноутбуки, железоЭлектроника и техника

Nvidia прекращает выпуск видеокарт GeForce RTX 3060

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.08.2024
3 Просмотра 0
Nvidia прекращает выпуск видеокарт GeForce RTX 3060

Имя GeForce RTX 3060 хорошо известно среди геймеров, которые предпочитают видеокарты от Nvidia. Несмотря на то что данная модель была выпущена уже три года назад, она продолжает пользоваться высоким спросом. Однако, согласно последним данным, ее производство может вскоре быть прекращено.

По статистике платформы Steam, GeForce RTX 3060 является лидером среди видеокарт, используемых игроками. В прошлом месяце 5,71% пользователей выбрали именно эту модель для игр, что значительно превышает показатели следующего по популярности графического процессора — GeForce GTX 1650, который выбрали 3,88% игроков.

Видеокарта RTX 3060, хоть и считается относительно старой, до сих пор остаётся надёжным вариантом для игр в разрешении 1080p и может подходить для WQHD с некоторыми ограничениями, но уже не для 4K-игр. Она представляет собой прекрасное сочетание цены и качества для тех, кто хочет иметь достаточную производительность без необходимости тратить большие суммы денег. На данный момент стоимость видеокарты находится ниже 40 тысяч рублей, что делает ее выгодной покупкой по сравнению с более дорогими моделями.

Тем не менее, если верить сообщениям с китайского технологического форума Bobantang, источники которого точно предсказали прекращение выпуска RTX 3060 Ti, Nvidia уже уведомила своих партнёров о скором окончании выпуска RTX 3060 и принимает последние заказы на эту модель.

Это не означает мгновенное прекращение продаж, так как последние партии видеокарты ещё будут производиться в течение нескольких месяцев. Следует учесть, что информация от Bobantang может быть неточной, несмотря на их утверждения о достоверности источника.

Источник — winfuture.de

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.