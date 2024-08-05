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Интернет и ПО

Apple Intelligence может выйти позже iPhone 16

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.08.2024
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Apple Intelligence может выйти позже iPhone 16

Запуск новой функции Apple Intelligence может быть отложен, несмотря на первоначальные планы внедрения ее в iOS 18 и представления вместе с iPhone 16 в сентябре. Тем не менее, это не повлияет на презентацию самого iPhone 16, которая состоится, как и планировалось.

Ранее Apple сообщала, что представит свои достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) в смартфонах новой серии iPhone 16. Однако последние отчёты указывают на то, что хотя аппаратная часть для работы с ИИ будет показана в сентябре, функциональные возможности ИИ станут доступны только в октябре.

Отсрочка Apple Intelligence связана с необходимостью исправления обнаруженных ошибок в обновлениях iOS 18 и iPadOS 18. Apple планирует провести дополнительное тестирование, выпустив версии для разработчиков и бета-тесты в ближайшие недели.

Уже началось тестирование бета-версии iOS 18.1 среди разработчиков, что позволит собрать отзывы и улучшить стабильность системы. В обновленной версии iOS 18 предполагается новый интерфейс голосового помощника Siri и другие ИИ-ориентированные функции. Доступ к бета-версии для разработчиков будет расширен в ближайшее время.

Apple стремится гарантировать, что новые ИИ-функции Apple Intelligence будут не только полезными и точными, но и что они не угрожают безопасности пользовательских данных. Компания прилагает все усилия, чтобы избежать нежелательных сбоев и ошибок, которые могут возникнуть при раннем использовании недостаточно отлаженного ИИ.

Источник — kalingatv.com

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