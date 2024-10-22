Snapdragon 8 Elite будет поддерживать до 8 обновлений программного обеспечения

Snapdragon 8 Elite — революционный чипсет Qualcomm для смартфонов, обещающий беспрецедентные возможности. Его ключевое отличие — полностью настраиваемые ядра Oryon. Это обеспечивает значительное повышение производительности как в одноядерном, так и в многоядерном режимах работы.

Это достигается за счет сочетания высокой производительности и энергоэффективности, дополненной графическим процессором Adreno 830. Но наиболее примечательной особенностью Snapdragon 8 Elite является — 8 лет обновлений программного обеспечения. В теории, это должно значительно увеличить срок службы флагманских смартфонов.

Важно отметить, что предоставление 8 лет обновлений — это совместная ответственность Qualcomm и производителей смартфонов. Qualcomm гарантирует поддержку 8 поколений Android, включая первоначальную версию операционной системы, что фактически означает 7 лет обновлений. Однако, производители смартфонов должны адаптировать пакет поддержки платы Android (BSP) от Qualcomm под свои собственные оболочки и обеспечить своевременный выпуск программного обеспечения. Некоторые производители, как показывает опыт, не всегда выполняют эту часть работы, ограничивая срок поддержки своих устройств, несмотря на потенциал чипсета.

Snapdragon 8 Elite также предлагает значительные улучшения в других аспектах. Он включает в себя усовершенствованный нейронный процессор (NPU) с повышенной производительностью и энергоэффективностью, обеспечивающий до 45% более быструю обработку AI. Это позволяет использовать многомодальные генеративные приложения AI непосредственно на устройстве, обрабатывая данные из различных источников (аудио, видео, личная информация и т.д.).

Кроме того, в нем реализована улучшенная производительность камеры устройств благодаря новому процессору обработки изображений (ISP) с новыми алгоритмами AI для автофокуса, баланса белого и экспозиции. Также ожидается значительное улучшение производительности в веб-браузинге — до 63%. И, наконец, Snapdragon 8 Elite обеспечит увеличенное время автономной работы, особенно в играх.

Источник — x.com