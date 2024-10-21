Apple работает над новыми Magic Mouse, Trackpad и Keyboard

Специалисты издания Macrumors, обнаружили в коде iOS 18.1 упоминания о новых версий Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad. Эти упоминания включают в себя новую Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2, и несколько вариантов Magic Keyboard – с Touch ID и цифровыми блоками, а также без них.

Хотя iOS 18.1 не содержит подробностей о новых функциях предстоящих устройств, ожидается обновление портов зарядки на USB-C. Это соответствует общей тенденции Apple по замене разъёмов Lightning на USB-C во всех устройствах, поскольку текущие модели аксессуаров используют именно этот устаревший разъем.

Кроме того, возможно изменение расположения порта на Magic Mouse, поскольку его нынешнее положение в нижней части устройства неоднократно вызывало критику. Предполагается, что анонс новых аксессуаров состоится одновременно с выходом новых моделей Mac на базе чипа M4, среди которых, по слухам, будут MacBook Pro, Mac mini и iMac.