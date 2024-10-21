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Apple работает над новыми Magic Mouse, Trackpad и Keyboard

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.10.2024
4 Просмотра 0
В коде iOS 18.1 обнаружена информация о новых Magic Mouse, Keyboard и Trackpad

Специалисты издания Macrumors, обнаружили в коде iOS 18.1 упоминания о новых версий Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad. Эти упоминания включают в себя новую Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2, и несколько вариантов Magic Keyboard – с Touch ID и цифровыми блоками, а также без них.

Хотя iOS 18.1 не содержит подробностей о новых функциях предстоящих устройств, ожидается обновление портов зарядки на USB-C. Это соответствует общей тенденции Apple по замене разъёмов Lightning на USB-C во всех устройствах, поскольку текущие модели аксессуаров используют именно этот устаревший разъем.

Кроме того, возможно изменение расположения порта на Magic Mouse, поскольку его нынешнее положение в нижней части устройства неоднократно вызывало критику. Предполагается, что анонс новых аксессуаров состоится одновременно с выходом новых моделей Mac на базе чипа M4, среди которых, по слухам, будут MacBook Pro, Mac mini и iMac.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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