iOS 18.1 с Apple Intelligence выйдет на следующей неделе

Выпуск долгожданного обновления iOS 18.1 запланирован на следующую неделю. Это обновление добавит функции Apple Intelligence в устройства Apple. Также в AirPods Pro появится функции тестирования слуха и работа в режиме слуховых аппаратов. Ранее уже предполагалось, что релиз состоится 28 октября. В тоже время, ранее бета-тестирование позволило многим пользователям оценить новые возможности.

Apple Intelligence

Apple Intelligence, ключевая особенность iOS 18.1. Она будет доступна только на ограниченном количестве моделей iPhone. Поддержу получат все модели iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Пользователи iPhone 15 и iPhone 15 Plus, к сожалению, останутся без доступа к этим функциям.

Функционал Apple Intelligence включает в себя: интеллектуальную систему записи аудио с автоматическим резюмированием, усовершенствованные инструменты для написания текста с возможностью редактирования стиля и тона, а также функцию «Сводка». Функция «Сводка» будет интегрирована в такие приложения, как Apple Mail, Notes, Pages и Safari. Она предоставит пользователям краткие изложения длинных электронных писем и веб-страниц. Это особенно полезно для обработки большого объема информации.

Пользователям из Европейского Союза придётся подождать дольше, чем пользователям в США. Из-за необходимости соблюдения региональных требований к защите данных. Точная дата релиза Apple Intelligence в ЕС пока не объявлена. Когда данный функционал появится в наших краях информации нет.

Тестирование слуха через AirPods Pro

iOS 18.1 также обеспечит поддержку функций тестирования слуха и работы в качестве слуховых аппаратов для AirPods Pro. Ранее подобные функции в США требовали рецепта от врача, но ситуация изменилась в конце 2022 года. В сентябре Apple получила одобрение FDA, что позволило интегрировать эти возможности.

Функция тестирования слуха в AirPods Pro позволит пользователям оценить своё слуховое восприятие. Она может определить необходимость консультации с врачом-отоларингологом. Функция слухового аппарата обеспечит усиление окружающих звуков, что будет полезно для людей с нарушениями слуха, позволяя им использовать AirPods Pro для улучшения качества восприятия звука.

Источник — androidheadlines.com