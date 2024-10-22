Мощность смартфонов ASUS ROG Phone 9 сравнится с ПК

Компания ASUS официально объявила, что серия ROG Phone 9 выйдет 19 ноября этого года. Информации о названиях моделей линейки пока нет. Официальное изображение базовой модели уже было представлено, но подробные характеристики устройства остаются неизвестными. Тем не менее, ASUS подтвердила, что ROG Phone 9 будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite, обещая высокую мощность на платформе Android, сравнимую с настольными компьютерами.

По истории предыдущих моделей, таких как ROG Phone 8 с 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ встроенной памяти, можно предположить, что новая модель вероятно также сохранит подобные стандарты и возможно предложит еще более мощные версии с до 1 ТБ памяти.

Предыдущие модели игровых смартфонов компании были представлены в декабре 2023 года. На этот раз ASUS планирует представить новую серию раньше. Дополнительная информация о характеристиках устройства будет официально раскрыта в день выпуска, 19 ноября.

Источник — shiftdelete.net