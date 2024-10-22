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Мощность смартфонов ASUS ROG Phone 9 сравнится с ПК

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.10.2024
327 Просмотров 0
Мощность игровых смартфонов ASUS ROG Phone 9 будет сравнима с ПК

Компания ASUS официально объявила, что серия ROG Phone 9 выйдет 19 ноября этого года. Информации о названиях моделей линейки пока нет. Официальное изображение базовой модели уже было представлено, но подробные характеристики устройства остаются неизвестными. Тем не менее, ASUS подтвердила, что ROG Phone 9 будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite, обещая высокую мощность на платформе Android, сравнимую с настольными компьютерами.

ASUS ROG Phone 9

По истории предыдущих моделей, таких как ROG Phone 8 с 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ встроенной памяти, можно предположить, что новая модель вероятно также сохранит подобные стандарты и возможно предложит еще более мощные версии с до 1 ТБ памяти.

Предыдущие модели игровых смартфонов компании были представлены в декабре 2023 года. На этот раз ASUS планирует представить новую серию раньше. Дополнительная информация о характеристиках устройства будет официально раскрыта в день выпуска, 19 ноября.

Источник — shiftdelete.net

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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