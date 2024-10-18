Snapdragon 8 Elite бьет Apple A18 Pro в тестах AnTuTu и Geekbench

В результате утечки бенчмарков, стало известно, что Snapdragon 8 Elite получил впечатляющий скачок производительности. Этот чипсет устанавливает новый стандарт для флагманских смартфонов на Android. Данная информация подтвердилась благодаря результатам AnTuTu, предоставленными инсайдером OnLeaks. Для тестирования использовался смартфон Realme GT7 Pro, работающего на данном чипе.

Устройство набрало рекордные 3 025 991 балла. Это значительно превосходит показатели по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3 (около 2,1 миллиона баллов) и Apple A18 Pro (около 1,65 миллиона баллов). Важно отметить, что прямые сравнения AnTuTu между Android (Vulkan) и iOS (Metal) следует интерпретировать с осторожностью из-за различий в технологиях.

Тесты Geekbench также подтверждают превосходство Snapdragon 8 Elite. Он показал результаты 3260 баллов в одноядерном и 10051 балл в многоядерном режиме. Также были получены впечатляющие 125 FPS в GFXBench и 166 FPS в DreamWorks Wild Life. Эти результаты превосходят возможности Dimensity 9400, а также значительно выше, чем у Apple A18 Pro (3182 балла в одноядерном и 7872 балла в многоядерном режиме).

Новый чипсет будет доступен в двух версиях. Поэтому мы ожидаем увидеть стандартную версию (два ядра 4,09 ГГц, шесть ядер 2,78 ГГц) и разогнанную (два ядра 4,32 ГГц). Обе версии будут использовать графический процессор Adreno 830 и изготавливаться по 3-нм техпроцессу N3E от TSMC.

Кто первым получит Snapdragon 8 Elite

Первыми смартфонами, которые получат Snapdragon 8 Elite, станут:

Realme GT7 Pro (выход в Китае ожидается в этом месяце).

iQOO 13 и OnePlus 13 (выход конец декабря 2024 года – начало января 2025 года).

Серия Xiaomi 15 также будет оснащена этим чипсетом (запуск в Китае в ближайшее время).

В результате использования Snapdragon 8 Elite, флагманские смартфоны на Android, смогут превзойти по производительности устройства Apple, оснащенные A18 Pro. Это говорит о существенном прорыве в производительности мобильных процессоров.

Источник — smartprix.com