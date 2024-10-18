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Snapdragon 8 Elite бьет Apple A18 Pro в тестах AnTuTu и Geekbench

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.10.2024
285 Просмотров 0
Snapdragon 8 Elite бьет Apple A18 Pro в тестах AnTuTu и Geekbench

В результате утечки бенчмарков, стало известно, что Snapdragon 8 Elite получил впечатляющий скачок производительности. Этот чипсет устанавливает новый стандарт для флагманских смартфонов на Android. Данная информация подтвердилась благодаря результатам AnTuTu, предоставленными инсайдером OnLeaks. Для тестирования использовался смартфон Realme GT7 Pro, работающего на данном чипе.

Устройство набрало рекордные 3 025 991 балла. Это значительно превосходит показатели по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3 (около 2,1 миллиона баллов) и Apple A18 Pro (около 1,65 миллиона баллов). Важно отметить, что прямые сравнения AnTuTu между Android (Vulkan) и iOS (Metal) следует интерпретировать с осторожностью из-за различий в технологиях.

Тесты Geekbench также подтверждают превосходство Snapdragon 8 Elite. Он показал результаты 3260 баллов в одноядерном и 10051 балл в многоядерном режиме. Также были получены впечатляющие 125 FPS в GFXBench и 166 FPS в DreamWorks Wild Life. Эти результаты превосходят возможности Dimensity 9400, а также значительно выше, чем у Apple A18 Pro (3182 балла в одноядерном и 7872 балла в многоядерном режиме).

Новый чипсет будет доступен в двух версиях. Поэтому мы ожидаем увидеть стандартную версию (два ядра 4,09 ГГц, шесть ядер 2,78 ГГц) и разогнанную (два ядра 4,32 ГГц). Обе версии будут использовать графический процессор Adreno 830 и изготавливаться по 3-нм техпроцессу N3E от TSMC.

Кто первым получит Snapdragon 8 Elite

Первыми смартфонами, которые получат Snapdragon 8 Elite, станут:

  • Realme GT7 Pro (выход в Китае ожидается в этом месяце).
  • iQOO 13 и OnePlus 13 (выход конец декабря 2024 года – начало января 2025 года).
  • Серия Xiaomi 15 также будет оснащена этим чипсетом (запуск в Китае в ближайшее время).

В результате использования Snapdragon 8 Elite, флагманские смартфоны на Android, смогут превзойти по производительности устройства Apple, оснащенные A18 Pro. Это говорит о существенном прорыве в производительности мобильных процессоров.

Источник — smartprix.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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