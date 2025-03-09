Сможет ли iPhone 17 задать новые стандарты в индустрии?

Ожидается, что в 2025 году Apple представит новую линейку iPhone 17 с кардинально обновленным дизайном. Это может положительно сказаться на продажах и задать новые тенденции на рынке. Ходят слухи, что в новой линейке будет представлена ультратонкая модель «Air», все модели получат дисплеи LTPO с Dynamic Island, а также корпус из нержавеющей стали высокой плотности с новой формой батарей. Эти изменения станут значительным обновлением для пользователей Apple и могут установить новые стандарты в отрасли.

Мнения экспертов

Однако мнения экспертов относительно влияния iPhone 17 на индустрию разделились. В прошлом, iPhone 14 популяризировал Dynamic Island, iPhone 15 представил титановый корпус, а от iPhone 16 ожидали узкие рамки и плоские дисплеи. В отличие от них, iPhone 17, по-видимому, фокусируется на более тонком дизайне и обновленном корпусе и задних камерах, предлагая четыре модели с тремя различными дизайнами. Некоторые считают, что влияние новых решений может быть ограничено, так как производители Android уже используют похожие элементы и делают упор на другие функции.

Один из экспертов отметил, что значительные изменения в дизайне часто являются самым эффективным способом увеличения продаж, предполагая, что стратегия Apple для iPhone 17 ориентирована на визуальную привлекательность, а не на инновационные функции. Другие полагают, что Apple может приберечь более масштабные инновации для iPhone 18, который выйдет в 20-летие компании на рынке смартфонов.

Несмотря на привлекательный внешний вид iPhone 17, вопрос в том, сможет ли он задать новые тренды в отрасли, как это делали его предшественники, или станет лишь переходной ступенью к более значимым изменениям в 2026 году. В частности, модель iPhone 17 Air станет самым тонким смартфоном Apple, толщиной всего 5,5 мм, с горизонтальной камерой в виде полосы. Модели Pro получат три камеры, расположенные в традиционном треугольном формате, встроенные в новую прямоугольную панель, простирающуюся по всей ширине задней части устройства.