Meta* раскрыла три технологии, используемых в AR-очках Orion

Meta* в последнее время открыто делится техническими подробностями о своих будущих AR-очках Meta* Orion, что является приятным изменением в индустрии. Сейчас компания опубликовала три подробных объяснения о работе очков, фокусируясь на собственных чипах, голографических линзах и беспроводном вычислительном блоке.

Ранее в Meta* происходили с утечки информации о своих будущих устройствах, таких как гарнитуры Quest и AR-очки, что даже привело к увольнениям. Обычно технологические компании стремятся к секретности, но это часто приводит к тому, что поклонники полагаются на ненадежные утечки и слухи. К моменту запуска продукта, множество утечек с неполной или преувеличенной информацией могут создать негативное впечатление об устройстве.

Meta* сейчас использует другой подход с Orion, делясь информацией о проекте, вместо того, чтобы ждать до 2027 года. Это помогает рассказать общественности о сложностях разработки AR-очков и причинах, по которым Meta* инвестирует миллиарды в исследования. Это полезно как для тех, кто интересуется новинками, так и для владельцев Meta* Smart Glasses, ожидающих обновлений.

Собственные чипы в Meta* Orion

Команда Meta* объясняет, что их AR-очки требуют индивидуальных чипов, а не тех, что используются в смартфонах, из-за ограничений по размеру, рассеиванию тепла и емкости аккумулятора.

Для обеспечения необходимого опыта нужно оптимизировать процессор, снизив энергопотребление в 100 раз. Это было достигнуто благодаря беспроводному блоку и использованию машинного обучения для уменьшения энергопотребления при отслеживании глаз и рук. Также была разработана специальная микросхема управления питанием для дисплеев MicroLED Orion.

Голографические линзы

Meta* использовала карбид кремния для создания линз AR-очков. Традиционные стеклянные линзы могут создавать эффект «дискотеки» из-за радужных отражений, в то время как карбид кремния обеспечивает невероятную четкость.

Он также позволяет достичь более высокого показателя преломления с помощью одной пластины, улучшая распределение света и расширяя поле зрения. Карбид кремния также уменьшает «призрачные образы и радуги» и обладает лучшей теплопроводностью. Однако цена остается проблемой, и снижение стоимости является приоритетом.

Вычислительный блок

Meta* отказалась от идеи использования телефона для питания очков, так как это истощало бы аккумулятор и вычислительные ресурсы.

Изначально блок планировался как полноценный контроллер для AR-игр, но эти функции были отменены, чтобы сосредоточиться на отслеживании глаз/рук. Meta* объясняет, что требования к мощности AR требуют отдельного вычислительного блока, который необходимо носить в кармане.

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