Samsung выбирает технологию складывания для своего Tri-Fold смартфона

Samsung стремится, чтобы их первый смартфон с тройным складыванием (Tri-Fold) был более прочным, чем Huawei Mate XT. Несмотря на то, что Huawei первой выпустила на рынок смартфон с тройным складыванием, Samsung планирует использовать гибкие технологии для повышения надежности устройства. Samsung Display продемонстрировала различные инновационные форм-факторы на MWC25, включая Flex S, Flex G, Flip с двойным шарниром и Gaming Flex. По словам инсайдера Росса Янга, в три-фолде Samsung может быть использована технология Flex G.

Flex G и Flex S имеют функциональные различия. Обе Tri-Fold конструкции представляют собой устройства с двумя складками, но Flex G имеет два механизма складывания внутрь, в то время как Flex S аналогичен технологии, используемой Huawei в своей трехстворчатой модели. Конструкция Flex G с двойным внутренним складыванием считается более долговечной, чем Flex S, механизм которого включает в себя внутреннюю и внешнюю складную панель. Samsung, скорее всего, выберет дизайн Flex G для большей долговечности продукта.

По словам Росса, Tri-Fold Samsung может получить 6,5-дюймовый внешний экран. В развернутом виде с обеими сложенными панелями смартфон будет иметь размер дисплея около 10 дюймов. Samsung планирует представить свой первый трехстворчатый смартфон в этом году, но запуск зависит от результатов тестирования. Если все пойдет по плану, первый трехстворчатый Galaxy может появиться в июле, одновременно с новыми моделями Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7.

После первоначального запуска в Китае Huawei Mate XT начала выходить на мировой рынок. Китайский поставщик недавно представил свой инновационный продукт в Юго-Восточной Азии и планирует вывести его на некоторые европейские рынки.