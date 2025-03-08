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Интернет и ПО

Платные сообщения и подарки в Telegram

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.03.2025
3 Просмотра 0
Платные сообщения и подарки в Telegram

Telegram развиваться, и в этот раз фокус на тех, кто создает контент и вообще является публичной личностью. Теперь у них больше контроля над тем, кто им пишет, и возможность немного заработать, если они того захотят.

Вы можете сами решать, кто достоин вашего внимания

С новой функцией «Сообщения за Звезды» вы можете установить плату в Звездах Telegram для тех, кто хочет написать вам, но не добавлен в ваши контакты. Это как VIP-проходка в ваш личный чат! Зато вы сразу видите, кто действительно заинтересован в общении, а не просто тратит ваше время. И, конечно, это возможность немного подзаработать, если есть много желающих пообщаться с вами. Эта опция также доступна в группах, помогая бороться со спамом и поддерживать порядок.

Еще одна полезная штука – теперь, когда вам пишет незнакомец, Telegram сразу показывает основную информацию о нем. Вы увидите страну, из которой он пишет, общие группы (если они есть), дату регистрации в Telegram и когда он последний раз менял имя пользователя или фотографию. Это поможет вам сразу понять, кто перед вами – реальный человек или мошенник, пытающийся выдать себя за кого-то другого.

А еще, теперь можно дарить Telegram Premium друзьям и близким, используя свои Звезды. Это отличный способ порадовать тех, кто активно пользуется мессенджером и хочет получить максимум от мессенджера. И, кстати, заработанные Звезды теперь можно вывести через платформу Fragment. Вы сможете использовать их для покупки рекламы в Telegram, коллекционных подарков и многого другого.

Управлять балансом Звезд стало еще проще

Вы можете просматривать и использовать заработанные группой Звезды прямо в профиле группы. Любите подарки? Теперь можно закрепить до 6 подарков в своем профиле, чтобы все видели, какие вы популярные!

Для пользователей Android: появилась возможность транслировать видео на Chromecast прямо из приложения Telegram. Удобно, если хотите посмотреть что-то вместе с друзьями на большом экране.

И, напоследок, для бизнеса: платформа Telegram Gateway стала еще более выгодной для отправки проверочных кодов. Теперь можно еще больше сэкономить на аутентификации пользователей.

В целом, Telegram не стоит на месте и продолжает радовать нас полезными и интересными обновлениями.

Источник — Телеграм

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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