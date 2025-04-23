Появилось видео с макетом ультратонкого iPhone 17 Air

В то время как многие производители смартфонов отказались от идеи создания самых тонких устройств, Apple, похоже, готова возродить эту тенденцию. По слухам, в конце 2025 года компания представит iPhone 17 Air – самый тонкий iPhone в истории Apple.

Недавно появилось видео на YouTube-канале Unbox Therapy, демонстрирующее макет 17 Air, и его тонкость действительно впечатляет.

Тонкий и футуристичный дизайн

Unbox Therapy получили макеты всей линейки iPhone 17, включая базовый iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Но именно 17 Air привлек наибольшее внимание своей невероятной тонкостью. Сравнивая его с другими моделями, можно увидеть, насколько тоньше iPhone 17 Air.

iPhone 17 Pro макет

Обозреватели Unbox Therapy отметили футуристичный вид устройства, однако выразили опасения по поводу его прочности. Меньшее количество материалов в конструкции может повлиять на устойчивость к изгибам и повреждениям. Это важный вопрос, на который Apple придется ответить, чтобы убедить пользователей в надежности нового устройства.

Несмотря на это, с эстетической точки зрения, дизайн iPhone 17 Air выглядит очень привлекательно.

Компромиссы в характеристиках?

По слухам, для достижения такой тонкости Apple пришлось пойти на некоторые компромиссы в аппаратной части 17 Air. Одним из самых заметных изменений является наличие всего одной камеры на задней панели. Для смартфона, который выйдет в 2025 году, это может показаться недостаточным.

Тестовая площадка для будущих технологий

По некоторым данным, Apple планирует использовать 17 Air в качестве испытательного полигона для новых технологий, которые впоследствии могут быть использованы в складном iPhone, который ожидается в 2026 году.

Официальная информация о iPhone 17 Air появится ближе к концу года. Пока же остается только гадать, насколько правдивы слухи. Что вы думаете о возможном появлении такого тонкого iPhone с одной камерой?