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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Появилось видео с макетом ультратонкого iPhone 17 Air

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.04.2025
15 Просмотров 1 комментарий
Появилось видео с макетом ультратонкого iPhone 17 Air

В то время как многие производители смартфонов отказались от идеи создания самых тонких устройств, Apple, похоже, готова возродить эту тенденцию. По слухам, в конце 2025 года компания представит iPhone 17 Air – самый тонкий iPhone в истории Apple.

Недавно появилось видео на YouTube-канале Unbox Therapy, демонстрирующее макет 17 Air, и его тонкость действительно впечатляет.

Тонкий и футуристичный дизайн

Unbox Therapy получили макеты всей линейки iPhone 17, включая базовый iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Но именно 17 Air привлек наибольшее внимание своей невероятной тонкостью. Сравнивая его с другими моделями, можно увидеть, насколько тоньше iPhone 17 Air.

iPhone 17 Pro макет
iPhone 17 Pro макет

Обозреватели Unbox Therapy отметили футуристичный вид устройства, однако выразили опасения по поводу его прочности. Меньшее количество материалов в конструкции может повлиять на устойчивость к изгибам и повреждениям. Это важный вопрос, на который Apple придется ответить, чтобы убедить пользователей в надежности нового устройства.

Несмотря на это, с эстетической точки зрения, дизайн iPhone 17 Air выглядит очень привлекательно.

Компромиссы в характеристиках?

По слухам, для достижения такой тонкости Apple пришлось пойти на некоторые компромиссы в аппаратной части 17 Air. Одним из самых заметных изменений является наличие всего одной камеры на задней панели. Для смартфона, который выйдет в 2025 году, это может показаться недостаточным.

iPhone 17 Air макет

Тестовая площадка для будущих технологий

По некоторым данным, Apple планирует использовать 17 Air в качестве испытательного полигона для новых технологий, которые впоследствии могут быть использованы в складном iPhone, который ожидается в 2026 году.

Официальная информация о iPhone 17 Air появится ближе к концу года. Пока же остается только гадать, насколько правдивы слухи. Что вы думаете о возможном появлении такого тонкого iPhone с одной камерой?

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Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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1 Комментарий
  1. Ответить
    seraph1m2222 23.04.2025 в 15:00

    Круто!

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