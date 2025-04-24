Garmin представила новые смарт-часы с «режимом скрытности»

Компания Garmin представила новую версию своих популярных смарт-часов Instinct 3 — Garmin Instinct 3 Tactical Edition. Эти часы ориентированы на военных, любителей активного отдыха и тех, кто ценит тактическое снаряжение с расширенными функциями, такими как «режим скрытности».
Две модели и цены
- 45-мм модель с солнечной зарядкой и MIP-дисплеем: 499,99 долларов США.
- 50-мм модель с AMOLED-дисплеем: 599,99 долларов США.
Особенности Garmin Instinct 3 Tactical Edition
- Прочный дизайн. Металлический безель обеспечивает дополнительную прочность по сравнению со стандартной моделью Instinct 3.
- Специальный цвет. Часы доступны в черном цвете без ярких неоновых акцентов, характерных для обычных Instinct 3.
- Новая функция «бег на лыжах». Хотя эта функция также добавлена в другие модели Garmin через обновление программного обеспечения.
- Режим ночного видения (NVG). Затемняет дисплей до уровней, пригодных для использования с приборами ночного видения, и практически невидимых для окружающих.
- Функция Kill Switch. Позволяет быстро выполнить сброс часов к заводским настройкам, удаляя данные GPS и информацию о здоровье. Это важно для обеспечения конфиденциальности.
- Applied Ballistics (платная опция). Предоставляет данные о высоте, ветре и их влиянии на траекторию пули, что полезно для охотников и стрелков.
Другие функции
Garmin Instinct 3 Tactical Edition сохраняет все функции оригинальных Instinct 3, включая:
- Мониторинг сердечного ритма.
- Расширенные данные GPS.
- Множество профилей тренировок.
- Светодиодный фонарик.
- Базовые функции навигации.
- Функция TracBack, помогающая не заблудиться.
- Функция Race Calendar для адаптации тренировок к соревнованиям.
Стоит ли покупать Garmin Instinct 3 Tactical Edition?
Tactical Edition ориентирована на пользователей, которым действительно необходимы дополнительные функции. Баллистическая информация будет полезна охотникам, а функция Kill Switch – тем, кто заботится о конфиденциальности или работает в военной сфере.
Большинству пользователей будет достаточно стандартной модели Instinct 3, которая предлагает те же основные функции, особенно учитывая, что функции навигации и отслеживания активности стали доступны и в других часах Garmin.