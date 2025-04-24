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Умные часы и браслетыЭлектроника и техника

Garmin представила новые смарт-часы с «режимом скрытности»

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.04.2025
8 Просмотров 0
Garmin представила новые смарт-часы с режимом скрытности

Компания Garmin представила новую версию своих популярных смарт-часов Instinct 3 — Garmin Instinct 3 Tactical Edition. Эти часы ориентированы на военных, любителей активного отдыха и тех, кто ценит тактическое снаряжение с расширенными функциями, такими как «режим скрытности».

Две модели и цены

  • 45-мм модель с солнечной зарядкой и MIP-дисплеем: 499,99 долларов США.
  • 50-мм модель с AMOLED-дисплеем: 599,99 долларов США.
Garmin Instinct 3 Tactical Edition

Особенности Garmin Instinct 3 Tactical Edition

  • Прочный дизайн. Металлический безель обеспечивает дополнительную прочность по сравнению со стандартной моделью Instinct 3.
  • Специальный цвет. Часы доступны в черном цвете без ярких неоновых акцентов, характерных для обычных Instinct 3.
  • Новая функция «бег на лыжах». Хотя эта функция также добавлена в другие модели Garmin через обновление программного обеспечения.
  • Режим ночного видения (NVG). Затемняет дисплей до уровней, пригодных для использования с приборами ночного видения, и практически невидимых для окружающих.
  • Функция Kill Switch. Позволяет быстро выполнить сброс часов к заводским настройкам, удаляя данные GPS и информацию о здоровье. Это важно для обеспечения конфиденциальности.
  • Applied Ballistics (платная опция). Предоставляет данные о высоте, ветре и их влиянии на траекторию пули, что полезно для охотников и стрелков.

Другие функции

Garmin Instinct 3 Tactical Edition сохраняет все функции оригинальных Instinct 3, включая:

  • Мониторинг сердечного ритма.
  • Расширенные данные GPS.
  • Множество профилей тренировок.
  • Светодиодный фонарик.
  • Базовые функции навигации.
  • Функция TracBack, помогающая не заблудиться.
  • Функция Race Calendar для адаптации тренировок к соревнованиям.

Стоит ли покупать Garmin Instinct 3 Tactical Edition?

Tactical Edition ориентирована на пользователей, которым действительно необходимы дополнительные функции. Баллистическая информация будет полезна охотникам, а функция Kill Switch – тем, кто заботится о конфиденциальности или работает в военной сфере.

Большинству пользователей будет достаточно стандартной модели Instinct 3, которая предлагает те же основные функции, особенно учитывая, что функции навигации и отслеживания активности стали доступны и в других часах Garmin.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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