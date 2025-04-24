Garmin представила новые смарт-часы с «режимом скрытности»

Компания Garmin представила новую версию своих популярных смарт-часов Instinct 3 — Garmin Instinct 3 Tactical Edition. Эти часы ориентированы на военных, любителей активного отдыха и тех, кто ценит тактическое снаряжение с расширенными функциями, такими как «режим скрытности».

Две модели и цены

45-мм модель с солнечной зарядкой и MIP-дисплеем: 499,99 долларов США.

499,99 долларов США. 50-мм модель с AMOLED-дисплеем: 599,99 долларов США.

Особенности Garmin Instinct 3 Tactical Edition

Прочный дизайн. Металлический безель обеспечивает дополнительную прочность по сравнению со стандартной моделью Instinct 3.

Металлический безель обеспечивает дополнительную прочность по сравнению со стандартной моделью Instinct 3. Специальный цвет. Часы доступны в черном цвете без ярких неоновых акцентов, характерных для обычных Instinct 3.

Часы доступны в черном цвете без ярких неоновых акцентов, характерных для обычных Instinct 3. Новая функция «бег на лыжах» . Хотя эта функция также добавлена в другие модели Garmin через обновление программного обеспечения.

. Хотя эта функция также добавлена в другие модели Garmin через обновление программного обеспечения. Режим ночного видения (NVG) . Затемняет дисплей до уровней, пригодных для использования с приборами ночного видения, и практически невидимых для окружающих.

. Затемняет дисплей до уровней, пригодных для использования с приборами ночного видения, и практически невидимых для окружающих. Функция Kill Switch . Позволяет быстро выполнить сброс часов к заводским настройкам, удаляя данные GPS и информацию о здоровье. Это важно для обеспечения конфиденциальности.

. Позволяет быстро выполнить сброс часов к заводским настройкам, удаляя данные GPS и информацию о здоровье. Это важно для обеспечения конфиденциальности. Applied Ballistics (платная опция). Предоставляет данные о высоте, ветре и их влиянии на траекторию пули, что полезно для охотников и стрелков.

Другие функции

Garmin Instinct 3 Tactical Edition сохраняет все функции оригинальных Instinct 3, включая:

Мониторинг сердечного ритма.

Расширенные данные GPS.

Множество профилей тренировок.

Светодиодный фонарик.

Базовые функции навигации.

Функция TracBack, помогающая не заблудиться.

Функция Race Calendar для адаптации тренировок к соревнованиям.

Стоит ли покупать Garmin Instinct 3 Tactical Edition?

Tactical Edition ориентирована на пользователей, которым действительно необходимы дополнительные функции. Баллистическая информация будет полезна охотникам, а функция Kill Switch – тем, кто заботится о конфиденциальности или работает в военной сфере.

Большинству пользователей будет достаточно стандартной модели Instinct 3, которая предлагает те же основные функции, особенно учитывая, что функции навигации и отслеживания активности стали доступны и в других часах Garmin.