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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Смартфоны Google Pixel 10 не получат изменений в дизайне

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.03.2025
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Смартфоны Pixel 10 не получат особых изменений в дизайне

На этой неделе в сети появились рендеры Google Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, демонстрирующие их полный дизайн. Выход десятой серии ожидается в августе 2025 года. Но прежде, чем это произойдет, Google анонсирует бюджетный Pixel 9A в конце этого месяца.

Судя по всему, дизайн новых телефонов во многом напоминает предшественников. Утекшие рендеры показывают, что Pixel 10 получит 6,3-дюймовый дисплей и тройную заднюю камеру, как у Pixel 9.

Google Pixel 10
Google Pixel 10

Размеры телефона будут такими же, как прежде, но, вероятно, он будет немного толще. Что странно, так как основные игроки рынка (Samsung, Apple) готовятся представить тонкие устройства. Размеры Pixel 10 составят 152,8 x 72 x 8,6 мм, в то время как Pixel 9 имеет размеры 152,8 x 72 x 8,5 мм. Скорее всего, что десятая серия Pixel будет поставляться с операционной системой Android 16.

Как и Pixel 10, дизайн грядущего Про останется прежним. Он также будет иметь 6,3-дюймовый дисплей и станет еще немного толще, чем Pixel 9 Pro, толщиной 8,6 мм. Он также сохранит свою тройную камеру с перископическим объективом, как и его предшественник.

Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL

В отдельном отчете OnLeaks и Android Authority говорится, что профессиональная версия Pixel 10 станет первым смартфоном Pixel, в котором будет установлен процессор Tensor G5 производства TSMC.

Как и остальные смартфоны линейки, Google Pixel 10 Pro XL сохранит свой 6,8-дюймовый дисплей. Он на 0,1 мм короче, чем Pixel 9 Pro XL. Его размеры составят 162,7 x 76,6 x 8,5 мм.

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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