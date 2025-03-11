Microsoft, вероятно, готовит новую консоль Xbox Prime

Ходят слухи, что Microsoft активно работает над новой Xbox, которая пойдет дальше моделей Series X и S. Похоже, они готовят что-то действительно особенное! Инсайдеры говорят, что эта новая консоль, которую, возможно, назовут «Xbox Prime», будет не просто приставкой, а скорее игровым ПК, «замаскированным» под консоль. То есть, ее можно будет удобно подключить к телевизору, как обычную приставку, но «под капотом» у нее будет гораздо больше возможностей.

Вместе с тем, интересно, что Microsoft давно присматривается к идее объединения разных игровых платформ. Говорят, они даже рассматривали возможность интеграции Steam в Xbox. Если это правда, то новая консоль сможет запускать игры не только из магазина Xbox, но и из других магазинов, что, конечно же, порадует геймеров.

Но тут возникает вопрос: зачем покупать такую консоль, если она по функциональности похожа на игровой ПК? Ведь многие и так подключают свои компьютеры к телевизорам и играют. Непонятно, как Xbox Prime сможет привлечь тех, кто привык к обычным консолям, и сможет ли Microsoft предложить на нее конкурентоспособную цену.

Ранее говорили, что новую Xbox покажут в 2026 году, но сейчас сроки сдвинулись на 2027 год. Будем надеяться, что в ближайшее время Microsoft поделится подробностями о «железе» консоли и ее игровой экосистеме.

Источник — shiftdelete