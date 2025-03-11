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Игровые консолиЭлектроника и техника

Microsoft, вероятно, готовит новую консоль Xbox Prime

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.03.2025
2 Просмотра 0
Microsoft, вероятно, готовит новую консоль Xbox Prime

Ходят слухи, что Microsoft активно работает над новой Xbox, которая пойдет дальше моделей Series X и S. Похоже, они готовят что-то действительно особенное! Инсайдеры говорят, что эта новая консоль, которую, возможно, назовут «Xbox Prime», будет не просто приставкой, а скорее игровым ПК, «замаскированным» под консоль. То есть, ее можно будет удобно подключить к телевизору, как обычную приставку, но «под капотом» у нее будет гораздо больше возможностей.

Вместе с тем, интересно, что Microsoft давно присматривается к идее объединения разных игровых платформ. Говорят, они даже рассматривали возможность интеграции Steam в Xbox. Если это правда, то новая консоль сможет запускать игры не только из магазина Xbox, но и из других магазинов, что, конечно же, порадует геймеров.

Но тут возникает вопрос: зачем покупать такую консоль, если она по функциональности похожа на игровой ПК? Ведь многие и так подключают свои компьютеры к телевизорам и играют. Непонятно, как Xbox Prime сможет привлечь тех, кто привык к обычным консолям, и сможет ли Microsoft предложить на нее конкурентоспособную цену.

Ранее говорили, что новую Xbox покажут в 2026 году, но сейчас сроки сдвинулись на 2027 год. Будем надеяться, что в ближайшее время Microsoft поделится подробностями о «железе» консоли и ее игровой экосистеме.

Источник — shiftdelete

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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