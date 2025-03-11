Meta* и Coperni выпустили эксклюзивные умные очки

В мире технологий не редкость, когда крупные компании объединяются с брендами из индустрии моды. И вот, Meta* решила пойти по этому пути, сотрудничая с известным модным домом Coperni для создания эксклюзивной версии своих умных очков Meta* Smart Glasses.

Что сразу бросается в глаза – это сдержанный, но при этом элегантный дизайн. Вместо кричащих и вычурных элементов, очки выполнены в полупрозрачном черном цвете, сквозь который проглядывают некоторые компоненты. Зеркальные линзы придают им вид стильных солнцезащитных очков. Эти очки, представленные в коллекции Coperni Осень-Зима 2025, выглядят действительно круто и, безусловно, придутся по вкусу тем, кто ценит подобный стиль.

Meta* x Coperni: стильно, модно… дорого

Как это часто бывает с коллаборациями такого уровня, за эксклюзивный дизайн придется заплатить. Цена на Meta* x Coperni Smart Glasses составляет 549 долларов, что на 83% дороже стандартной версии, которая стоит 299 долларов. Но это еще не все: Meta* выпустила всего 3600 экземпляров этой модели, что делает их еще более желанными. Для сравнения, обычные Meta* Smart Glasses разошлись тиражом в миллионы штук.

Так что даже если у вас есть возможность купить эти очки, не факт, что вам это удастся. Умные очки Meta* завоевали большую популярность благодаря своей функциональности. Они позволяют использовать Meta* AI, делать фотографии, снимать видео, сканировать QR-коды, слушать музыку и многое другое.

12-мегапиксельная камера делает вполне приличные снимки, хотя и не заменит камеру смартфона. Кроме того, встроенные 32 ГБ памяти позволяют хранить большое количество фотографий и видео. На данный момент Meta* Smart Glasses – это один из лучших вариантов на рынке умных очков, предлагающий широкий набор функций по относительно доступной цене.

Большинство других брендов продают свои базовые модели умных очков по цене, сопоставимой с ценой Meta* x Coperni. Поэтому, даже если вам не удастся приобрести лимитированную версию, вы всегда можете купить стандартные Meta* Smart Glasses даже в России.

Meta* — признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.

Источник — coperniparis