Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Виртуальная реальность » Meta* и Coperni выпустили эксклюзивные умные очки
Виртуальная реальностьЭлектроника и техника

Meta* и Coperni выпустили эксклюзивные умные очки

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.03.2025
4 Просмотра 0
Meta и Coperni выпустили эксклюзивные умные очки

В мире технологий не редкость, когда крупные компании объединяются с брендами из индустрии моды. И вот, Meta* решила пойти по этому пути, сотрудничая с известным модным домом Coperni для создания эксклюзивной версии своих умных очков Meta* Smart Glasses.

Что сразу бросается в глаза – это сдержанный, но при этом элегантный дизайн. Вместо кричащих и вычурных элементов, очки выполнены в полупрозрачном черном цвете, сквозь который проглядывают некоторые компоненты. Зеркальные линзы придают им вид стильных солнцезащитных очков. Эти очки, представленные в коллекции Coperni Осень-Зима 2025, выглядят действительно круто и, безусловно, придутся по вкусу тем, кто ценит подобный стиль.

Meta* x Coperni: стильно, модно… дорого

Как это часто бывает с коллаборациями такого уровня, за эксклюзивный дизайн придется заплатить. Цена на Meta* x Coperni Smart Glasses составляет 549 долларов, что на 83% дороже стандартной версии, которая стоит 299 долларов. Но это еще не все: Meta* выпустила всего 3600 экземпляров этой модели, что делает их еще более желанными. Для сравнения, обычные Meta* Smart Glasses разошлись тиражом в миллионы штук.

Meta x Coperni

Так что даже если у вас есть возможность купить эти очки, не факт, что вам это удастся. Умные очки Meta* завоевали большую популярность благодаря своей функциональности. Они позволяют использовать Meta* AI, делать фотографии, снимать видео, сканировать QR-коды, слушать музыку и многое другое.

12-мегапиксельная камера делает вполне приличные снимки, хотя и не заменит камеру смартфона. Кроме того, встроенные 32 ГБ памяти позволяют хранить большое количество фотографий и видео. На данный момент Meta* Smart Glasses – это один из лучших вариантов на рынке умных очков, предлагающий широкий набор функций по относительно доступной цене.

Большинство других брендов продают свои базовые модели умных очков по цене, сопоставимой с ценой Meta* x Coperni. Поэтому, даже если вам не удастся приобрести лимитированную версию, вы всегда можете купить стандартные Meta* Smart Glasses даже в России.

Meta* — признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.

Источник — coperniparis

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.