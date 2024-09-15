Следующие Apple Watch SE получат дизайн схожий с iPhone 5C

Помните пластиковый iPhone 5C, выпущенный в 2013 году? Следующая версия более доступных Apple Watch SE может иметь схожий дизайн.

В сегодняшнем информационном подкасте Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что новые Watch SE с пластиковым корпусом все еще находятся в разработке и могут быть представлены в следующем году. Apple столкнулась с некоторыми «проблемами со стоимостью и качеством» при переходе с алюминия на пластик, но проект, по его словам, продолжает развиваться.

Новая модель Watch SE с ярким пластиковым дизайном может быть особенно привлекательна для родителей, желающих приобрести часы для своих детей. Текущие Apple Watch SE 2022 года стартуют с цены 249 долларов.

Кроме того, ожидается, что новые Watch SE будут оснащены чипом с повышенной производительностью.

Источник — macrumors.com