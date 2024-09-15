Apple подтвердила, что все телефоны iPhone 16 имеют 8 ГБ оперативной памяти

Все новые модели смартфнов Apple — iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max — оснащены 8 гигабайтами оперативной памяти. Это подтвердил Джонни Сроуджи, старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению и технологиям, в интервью Geekerwan.

Apple анонсировала новые телефоны 9 сентября, а предварительная продажа началась 13 сентября. В продажу устройства поступят 20 сентября.

Модели iPhone 16 и 16 Plus получили новый системный чип A18, в то время как 16 Pro и 16 Pro Max оснащены чипом A18 Pro. По данным Apple, эти чипы обеспечивают на 15-20% большую производительность по сравнению с A17 Pro. A18 Pro, в отличие от A18, имеет более мощный шестиядерный графический процессор и увеличенный размер кэша.

Одной из причин увеличения объема оперативной памяти до 8 гигабайт для всех моделей iPhone 16 является необходимость поддержки функций искусственного интеллекта. Модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus с 6 гигабайтами оперативной памяти не могут использовать эти функции, в то время как iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max уже имели 8 гигабайт.

Сроуджи отметил: «Мы изучили данные, которые показывают, как реализовать новые функции, и Apple Intelligence — одна из самых важных из них. Мы нашли оптимальный баланс между вычислительными ресурсами и объёмом памяти, что и привело к решению о 8 гигабайтах».

Стоит отметить, что Apple традиционно не раскрывает объем оперативной памяти в своих устройствах, но в этот раз сделала исключение.

В отличие от Android-устройств, которые часто имеют больше оперативной памяти, iPhone использует менее ресурсоемкие методы работы с памятью в операционной системе iOS. Тем не менее, объем оперативной памяти в флагманских устройствах Android постепенно увеличивается, достигая 12 и даже 16 гигабайт. Например, новые телефоны Google Pixel 9 оснащены 16 гигабайтами оперативной памяти, что также связано с требованиями моделей искусственного интеллекта.

Источник — mobiili.fi