iFixit оценили ремонтопригодность Google Pixel 9 Pro Fold

Cпециалисты из команды iFixit поделились в своём блоге результатами детального анализа нового складного смартфона Google Pixel 9 Pro Fold. Для разборки использовали компьютерную томографию, что позволило более тщательно изучить внутреннее строение устройства.

В блоге iFixit отмечено, что Google Pixel 9 Pro Fold отличается модульной структурой, что облегчает ремонт. Все компоненты внутри фиксируются с помощью винтов типа 3IP, что также упрощает процесс разборки. Ключевые элементы, такие как USB-C порт и лоток для SIM-карты, спроектированы с учётом удобства доступа и возможности замены.

Однако iFixit выразили критику в отношении батарей смартфона, объёмом 4,68 и 13,4 Втч, так как к ним нельзя легко добраться из-за отсутствия специальных язычков для извлечения. Кроме того, было отмечено, что снять гибкий экран без повреждений невозможно.

Для наглядности iFixit сделали GIF-анимацию, демонстрирующую внутренности телефона, а также предоставили изображения интерактивного 3D-сканирования устройства.

Источник — ifixit.com