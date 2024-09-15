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iFixit оценили ремонтопригодность Google Pixel 9 Pro Fold

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.09.2024
534 Просмотра 0
iFixit оценили ремонтопригодность Google Pixel 9 Pro Fold

Cпециалисты из команды iFixit поделились в своём блоге результатами детального анализа нового складного смартфона Google Pixel 9 Pro Fold. Для разборки использовали компьютерную томографию, что позволило более тщательно изучить внутреннее строение устройства.

В блоге iFixit отмечено, что Google Pixel 9 Pro Fold отличается модульной структурой, что облегчает ремонт. Все компоненты внутри фиксируются с помощью винтов типа 3IP, что также упрощает процесс разборки. Ключевые элементы, такие как USB-C порт и лоток для SIM-карты, спроектированы с учётом удобства доступа и возможности замены.

элементы Google Pixel 9 Pro Fold

Однако iFixit выразили критику в отношении батарей смартфона, объёмом 4,68 и 13,4 Втч, так как к ним нельзя легко добраться из-за отсутствия специальных язычков для извлечения. Кроме того, было отмечено, что снять гибкий экран без повреждений невозможно.

элементы Google Pixel 9 Pro Fold

Для наглядности iFixit сделали GIF-анимацию, демонстрирующую внутренности телефона, а также предоставили изображения интерактивного 3D-сканирования устройства.

Источник — ifixit.com

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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