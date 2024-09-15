Изображения самого тонкого смартфона в мире от Infinix попали в сеть

Согласно последним утечкам информации, будущий смартфон Infinix может занять звание самого тонкого устройства, обойдя текущего рекордсмена — Tecno Camon 11, выпущенного в 2018 году и принадлежащую той же компании Transsion, что и Infinix.

Издание Passionategeekz, утверждает, что новинка будет иметь толщину всего 6 миллиметров. Публикация также включает фотографии прототипа, на которых смартфон сравнивают с iPhone по толщине профиля.

Изображения демонстрируют телефон с изогнутым экраном, вероятно, выполненным с применением технологии 3D-стекла. Задняя панель устройства также изгибается к краям, создавая эстетичный переход к центральной рамке, которая объединяет переднюю и заднюю части.

На задней стороне присутствует прямоугольный модуль камеры с тремя датчиками и светодиодной вспышкой, что напоминает дизайн Infinix Hot 50 5G.

Рекордная тонкость смартфона может быть достигнута за счёт использования аккумуляторных элементов из силикон-углеродного сплава, который обеспечивает большую энергетическую плотность по сравнению с традиционным графитом в литий-ионных батареях. Это позволяет уменьшить размер аккумулятора, не теряя в ёмкости.

На утечке также видно сравнение толщины предполагаемого Infinix с iPhone Pro/Pro Max, где разница заметна. К примеру, iPhone 16 имеет толщину 7,80 мм, а iPhone 16 Pro Max — 8,25 мм.

Несмотря на ограниченное количество информации о характеристиках нового телефона, появление живых фотографий может указывать на скорое официальное анонсирование устройства.