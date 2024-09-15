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Изображения самого тонкого смартфона в мире от Infinix попали в сеть

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.09.2024
446 Просмотров 0
Изображение самого тонкого смартфона в мире от Infinix попали в сеть

Согласно последним утечкам информации, будущий смартфон Infinix может занять звание самого тонкого устройства, обойдя текущего рекордсмена — Tecno Camon 11, выпущенного в 2018 году и принадлежащую той же компании Transsion, что и Infinix.

Издание Passionategeekz, утверждает, что новинка будет иметь толщину всего 6 миллиметров. Публикация также включает фотографии прототипа, на которых смартфон сравнивают с iPhone по толщине профиля.

Infinix тонкий смартфон

Изображения демонстрируют телефон с изогнутым экраном, вероятно, выполненным с применением технологии 3D-стекла. Задняя панель устройства также изгибается к краям, создавая эстетичный переход к центральной рамке, которая объединяет переднюю и заднюю части.

На задней стороне присутствует прямоугольный модуль камеры с тремя датчиками и светодиодной вспышкой, что напоминает дизайн Infinix Hot 50 5G.

Infinix тонкий смартфон сбоку

Рекордная тонкость смартфона может быть достигнута за счёт использования аккумуляторных элементов из силикон-углеродного сплава, который обеспечивает большую энергетическую плотность по сравнению с традиционным графитом в литий-ионных батареях. Это позволяет уменьшить размер аккумулятора, не теряя в ёмкости.

На утечке также видно сравнение толщины предполагаемого Infinix с iPhone Pro/Pro Max, где разница заметна. К примеру, iPhone 16 имеет толщину 7,80 мм, а iPhone 16 Pro Max — 8,25 мм.

Несмотря на ограниченное количество информации о характеристиках нового телефона, появление живых фотографий может указывать на скорое официальное анонсирование устройства.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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