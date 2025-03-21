Скоро мы сможем использовать любые умные часы с iPhone

В прошлом умные часы от Samsung или Garmin можно было использовать с iPhone, но функциональность была ограничена по сравнению с Apple Watch, особенно в части быстрых ответов на текстовые сообщения.

Многие пользователи выбирали Apple Watch из-за удобства интеграции с другими устройствами Apple и возможности быстро отвечать на сообщения, считая это более важным, чем внешний вид или функции сторонних устройств. Производители устройств сообщали, что Apple не разрешала сторонним брендам предоставлять аналогичные функции на iOS. В 2021 году компании умных часов на Android начали отказываться от поддержки iOS с выходом Wear OS 3, и количество кроссплатформенных носимых устройств стало уменьшаться.

Сейчас Европейская комиссия обязала Apple открыть совместимость iOS для других брендов, что позволит сторонним производителям умных часов отображать уведомления iOS и взаимодействовать с ними.

Это изменение направлено на то, чтобы пользователи могли выбирать смарт-часы, которые лучше всего соответствуют их потребностям, независимо от используемой операционной системы. Apple и некоторые издания критикуют это решение, утверждая, что оно может замедлить инновации, поскольку Apple должна будет делиться своими новыми функциями с компаниями, которые не обязаны соблюдать те же правила.

Любые умные часы с iPhone

В последние годы инновации в области умных часов замедлились. Samsung копирует Apple в своих моделях, Google совершенствует Pixel Watch, а Apple выпускает итеративные обновления, такие как Ultra 2, которые получили только новый цвет.

Сейчас больше внимания уделяется умным кольцам и очкам. Пользователи iPhone обычно выбирают умные часы Apple Watch, пользователи Android — Galaxy Watch или Pixel Watch, а спортсмены — Garmin. Отсутствие конкуренции и стимулов для разработки новых дизайнов привело к тому, что рынок умных часов стал менее динамичным.

Несмотря на удобство экосистемы Apple, есть примеры, когда ограничения iOS могут быть невыгодными для самой компании. Например, пользователи Android имеют больше возможностей при использовании Powerbeats Pro 2, чем пользователи iOS, из-за ограничений на приложения для измерения пульса. Важно, чтобы пользователи могли выбирать, как использовать приобретенные продукты.

Решение Европейской комиссии улучшит возможности потребителей выбирать лучшие смарт-часы для своих нужд, независимо от используемого телефона. Пользователи, которым важны расширенные показатели тренировок, планы тренировок и длительное время автономной работы, смогут использовать Garmin с iOS и при этом получать уведомления. Если Apple Watch действительно являются лучшими смарт-часами, они должны подтверждать это звание даже при предоставлении доступа к уведомлениям iOS сторонним брендам.