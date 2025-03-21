Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Умные часы и браслеты » Скоро мы сможем использовать любые умные часы с iPhone
Умные часы и браслетыЭлектроника и техника

Скоро мы сможем использовать любые умные часы с iPhone

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.03.2025
6 Просмотров 0
Скоро будет можно использовать любые умные часы с iPhone

В прошлом умные часы от Samsung или Garmin можно было использовать с iPhone, но функциональность была ограничена по сравнению с Apple Watch, особенно в части быстрых ответов на текстовые сообщения.

Многие пользователи выбирали Apple Watch из-за удобства интеграции с другими устройствами Apple и возможности быстро отвечать на сообщения, считая это более важным, чем внешний вид или функции сторонних устройств. Производители устройств сообщали, что Apple не разрешала сторонним брендам предоставлять аналогичные функции на iOS. В 2021 году компании умных часов на Android начали отказываться от поддержки iOS с выходом Wear OS 3, и количество кроссплатформенных носимых устройств стало уменьшаться.

Сейчас Европейская комиссия обязала Apple открыть совместимость iOS для других брендов, что позволит сторонним производителям умных часов отображать уведомления iOS и взаимодействовать с ними.

Это изменение направлено на то, чтобы пользователи могли выбирать смарт-часы, которые лучше всего соответствуют их потребностям, независимо от используемой операционной системы. Apple и некоторые издания критикуют это решение, утверждая, что оно может замедлить инновации, поскольку Apple должна будет делиться своими новыми функциями с компаниями, которые не обязаны соблюдать те же правила.

Любые умные часы с iPhone

В последние годы инновации в области умных часов замедлились. Samsung копирует Apple в своих моделях, Google совершенствует Pixel Watch, а Apple выпускает итеративные обновления, такие как Ultra 2, которые получили только новый цвет.

Сейчас больше внимания уделяется умным кольцам и очкам. Пользователи iPhone обычно выбирают умные часы Apple Watch, пользователи Android — Galaxy Watch или Pixel Watch, а спортсмены — Garmin. Отсутствие конкуренции и стимулов для разработки новых дизайнов привело к тому, что рынок умных часов стал менее динамичным.

Несмотря на удобство экосистемы Apple, есть примеры, когда ограничения iOS могут быть невыгодными для самой компании. Например, пользователи Android имеют больше возможностей при использовании Powerbeats Pro 2, чем пользователи iOS, из-за ограничений на приложения для измерения пульса. Важно, чтобы пользователи могли выбирать, как использовать приобретенные продукты.

Решение Европейской комиссии улучшит возможности потребителей выбирать лучшие смарт-часы для своих нужд, независимо от используемого телефона. Пользователи, которым важны расширенные показатели тренировок, планы тренировок и длительное время автономной работы, смогут использовать Garmin с iOS и при этом получать уведомления. Если Apple Watch действительно являются лучшими смарт-часами, они должны подтверждать это звание даже при предоставлении доступа к уведомлениям iOS сторонним брендам.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.