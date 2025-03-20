Главная » Красота и здоровье Первого в мире человека выписали из больницы с титановым сердцем Красота и здоровье Первого в мире человека выписали из больницы с титановым сердцем Анатолий Пшеницын 6 Просмотров

В Австралии произошло невероятное событие, которое может изменить будущее лечения сердечной недостаточности. Пациент, страдавший от тяжелой формы этого заболевания, стал первым человеком в мире, кто смог прожить с полностью искусственным титановым сердцем более 100 дней. Кроме того, он смог вернуться домой! Это настоящий прорыв, который открывает новые горизонты для тех, кто ждет донорское сердце.

Проблема нехватки донорских органов

Сердечная недостаточность – серьезное заболевание. При нем сердце не может эффективно перекачивать кровь, необходимую для нормальной работы организма. В тяжелых случаях пересадка сердца – единственный шанс на спасение жизни. Однако, найти подходящее донорское сердце – сложная задача. Миллионы людей живут с сердечной недостаточностью, а пересадку получают лишь единицы.

В этой ситуации на помощь приходят полностью искусственные сердца, такие как титановое сердце, разработанное компанией BiVACOR. Это устройство работает на основе магнитно-подвешенного ротора, который обеспечивает циркуляцию крови по всему организму. Впервые такое сердце было имплантировано человеку в июле 2024 года.

В ноябре 2024 года в больнице Святого Винсента в Сиднее австралийцу, которому было около 40 лет, было имплантировано титановое сердце BiVACOR. Это была первая подобная операция в стране. Хирург Пол Янс, проводивший шестичасовую операцию, признался, что испытывал волнение, особенно в момент запуска искусственного сердца. Но все прошло успешно!

Первый в мире пациент, выписанный с искусственным сердцем

После нескольких месяцев пребывания в больнице, в начале февраля 2025 года, пациента выписали домой! Он стал первым человеком в мире, кто смог жить с титановым сердцем вне стен больницы.

Изначально, сердце BiVACOR рассматривалось как временное решение, пока не найдется подходящий донорский орган. К счастью, в начале марта 2025 года пациенту была успешно проведена пересадка донорского сердца, и сейчас он идет на поправку.

Однако, компания BiVACOR надеется, что в будущем люди смогут жить с их искусственным сердцем постоянно, избегая необходимости в пересадке донорского органа. Тот факт, что пациент прожил с титановым сердцем более 100 дней, является важным шагом на пути к этой цели.

Значение этого события

Этот случай – настоящий прорыв в медицине, демонстрирующий огромный потенциал искусственных органов в спасении жизней. Возможно, в скором будущем искусственные сердца станут доступной альтернативой донорским органам, даря надежду миллионам людей, страдающим от сердечной недостаточности.