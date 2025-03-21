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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Камеры Vivo X200 Ultra показали изнутри

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.03.2025
4 Просмотра 0
Камеры Vivo X200 Ultra показали изнутри

Компания Vivo готовится представить свой новый флагман – Vivo X200 Ultra. Он выйдет в Китае уже в следующем месяце (апреле). Кроме того, этот смартфон обещает совершить очередной прорыв в области мобильной фотографии и установить новые стандарты качества.

Хан Боксяо, менеджер по продуктам Vivo, недавно поделился интересными подробностями о тестовом образце грядущего устройства. Его публикация в китайской социальной сети Weibo намекает на значительные улучшения в аппаратной части камеры, особенно в усовершенствованной системе телеобъектива и модернизированном сверхширокоугольном объективе.

Хотя полные спецификации пока держатся в секрете, уже сейчас можно говорить о том, что Vivo X200 Ultra станет настоящим флагманом в мире мобильной фотографии.

Мощная тройная камера

Вместе с тем, ожидается, что Vivo X200 Ultra получит систему из трех камер с фиксированным фокусным расстоянием: 14 мм (сверхширокоугольный), 35 мм (широкоугольный) и 85 мм (телеобъектив). По предварительным данным, каждый из этих сенсоров будет обладать большим размером и высококачественной оптикой, что обеспечит превосходную производительность в любых условиях освещения.

Датчики камеры Vivo X200 Ultra

Новую систему камер разработали таким образом, чтобы избавить пользователя от необходимости выбирать между разными объективами для разных типов снимков. Все три камеры будут гарантировать максимально возможное качество изображения как при фото-, так и при видеосъемке.

Самый большой перископический телеобъектив на рынке?

Одной из ключевых особенностей камеры X200 Ultra станет использование 200-мегапиксельной перископической телефотокамеры. Источники утверждают, что она будет даже больше, чем та, что используется в X100 Ultra. Новый модуль, благодаря более широкой апертуре, обладает увеличенным на 38% поглощением света, что обещает улучшенную производительность в условиях низкой освещенности и более четкие снимки с большого расстояния.

Перископическая камера Vivo X200

Vivo также внедрила передовые оптические технологии, включая специальные линзы, улучшенную призму и новое покрытие. Все это должно улучшить качество ночной съемки, автофокусировку, стабилизацию изображения и детализацию при экстремальных уровнях зума.

Кроме того, сверхширокоугольная камера должна значительно превосходить отраслевые стандарты по своим размерам, что сделает ее идеальным инструментом для съемки панорамных пейзажей, архитектурных снимков и стабильных широкоугольных видеороликов.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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