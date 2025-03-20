Главная » Разное Лунный модуль Blue Ghost сделал первые в истории снимки заката на луне Разное Лунный модуль Blue Ghost сделал первые в истории снимки заката на луне Анатолий Пшеницын 5 Просмотров

Посадочный модуль Blue Ghost совершил историческое событие. Он первые в истории сделал фотографии лунного заката в высоком разрешении. Данный модуль разработала компания Firefly Aerospace в сотрудничестве с NASA. Эти потрясающие снимки показали на пресс-конференции в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне.

На фотографиях, сделанных Blue Ghost с западного направления, можно увидеть не только заходящее Солнце. Также там видны ярко сияющая Земля и Венера в виде маленькой точки.

«Это первые снимки высокой четкости, на которых запечатлен закат Солнца и его погружение в темноту на горизонте», — говорит Джоэл Кирн, заместитель администратора NASA по исследованиям в Управлении научных миссий.

«Сами по себе изображения прекрасны. Они действительно эстетичны, но я знаю, что сейчас на них смотрит множество людей, которые изучают Луну. Теперь пришло время специалистам в этой области изучить их и сравнить с другими данными, которые у нас есть от миссии, и посмотреть, какие выводы они могут предложить и из чего сделать».

Кроме того, на фотографиях Blue Ghost зафиксировано свечение лунного горизонта. Это явление, впервые замеченное астронавтом Юджином Сернаном во время миссии «Аполлон-17». Вместе с тем, считается, что это свечение вызвано мельчайшими частицами пыли. Они подсвечиваются солнечным светом во время восхода и захода Солнца на Луне.

Среди других достижений миссии Blue Ghost – снимки полного лунного затмения (так называемой «кровавой Луны») и тени Земли на лунной поверхности. Фотография лунного заката стала завершающим аккордом перед наступлением лунной ночи, которая длится около двух недель.

Источник — petapixel