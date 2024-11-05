Сколько же на самом деле стоит iPhone 16 Pro?

Давайте разберемся, сколько же на самом деле стоит новый iPhone 16 Pro от Apple. Специалисты из Nikkei Asia, вместе с ребятами из токийской компании Fomalhaut Techno Solutions, взяли и разобрали этот телефон на запчасти, чтобы узнать, во сколько обходится его производство. В итоге выяснилось, что все комплектующие iPhone 16 Pro обходятся примерно в 568 долларов США. Это на целых 6% больше, чем стоили детали для iPhone 15 Pro прошлого года. Для сравнения, Pixel 9 Pro обошелся в 406 долларов. Это на 11% меньше, чем его предшественник.

Почему же так подорожал iPhone 16 Pro?

Главная причина – новый мощный чип A18 Pro от TSMC, сделанный по суперсовременному 3-нанометровому процессу. Этот чип сам по себе стоит 135 долларов – почти четверть от всей стоимости комплектующих.

Еще один дорогой элемент – это OLED-экран размером 6,3 дюйма, оцениваемый в 110 долларов. Он дороже, чем экран в Pixel 9 Pro (75 долларов), потому что в iPhone используется особенная технология, которая позволяет экономить энергию, меняя частоту обновления. Конечно, такие инновации стоят денег.

Корпус 16 Pro сделан из легкого титана. Это примерно на 30 долларов дороже, чем алюминиевый корпус Pixel 9 Pro. И камеры тоже не дешевые: детали для камер iPhone 16 Pro обошлись в 91 доллар, что на 30 долларов больше, чем у Pixel 9 Pro. В iPhone 16 Pro есть еще и датчик глубины на фронтальной камере, который нужен для распознавания лиц и съемки 3D-фото и видео, а в Pixel 9 Pro такого нет.

В итоге, профессиональная версия iPhone 16 оказалась заметно дороже в производстве, чем предшественник, но, несмотря на это, Apple пока не поднимает цену для покупателей. Базовая цена iPhone Pro в США остается на уровне 999 долларов с 2019 года.