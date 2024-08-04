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Складные устройств Apple появятся не раньше 2026 года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.08.2024
422 Просмотра 0
Складные устройств Apple появятся не раньше 2026 года

В последнее время в сети активно обсуждаются слухи о планах Apple по созданию складных устройств. Согласно имеющейся информации, компания работает над разработкой складного iPhone, который будет выполнен в форм-факторе «флип» (раскладушка), а также над уникальным гибридом iPad и MacBook, который в раскрытом состоянии будет обладать впечатляющим 18,8-дюймовым экраном.

Аналитик Джефф Пу в своем последнем докладе предполагает, что именно гибрид iPad/MacBook появится на рынке первым — ожидается, что его запуск состоится во втором квартале 2026 года. В то же время, складной iPhone, по его словам, должен быть представлен к концу 2026 года, возможно, одновременно с анонсом линейки iPhone 17, а начало продаж запланировано на более поздний срок того же года.

К сожалению, дополнительных деталей отчет не содержит, но Джефф Пу выражает оптимизм относительно соблюдения Apple графика разработок, особенно после сообщений о заключении договора на поставку компонентов для складных экранов iPhone.

Тем не менее, до 2026 года ситуация может измениться в любом направлении, поэтому сейчас рано делать окончательные выводы о будущих продуктах компании Apple.

Источник — 9to5mac.com

Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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