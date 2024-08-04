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Интернет и ПО

Xiaomi не планирует отключать рекламу на своих устройствах

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.08.2024
345 Просмотров 0
Xiaomi на планирует отключать рекламу в своих устройствах

Смартфоны Xiaomi давно известны своей доступностью и широким функционалом. Одной из основных проблем для пользователей этих устройств является встроенная реклама в интерфейсе (UI), отключение которой сопряжено с определёнными сложностями, что вызывает недовольство среди владельцев.

Информация, попавшая в сеть, предполагала, что Xiaomi может работать над созданием универсального переключателя, который бы позволял отключать всю системную рекламу одним движением. Однако, к разочарованию многих, компания подтвердила, что такая функция не будет внедрена в ближайшем будущем в их адаптацию Android.

В официальном заявлении для издания Android Authority представители Xiaomi упомянули о планах по улучшению пользовательского опыта, в том числе через уменьшение количества предустановленных приложений и рекламных страниц. Тем не менее, компания отказалась от идеи введения переключателя для отключения рекламы, объясняя это тем, что такой функцией воспользуется лишь малая часть пользователей.

На данный момент процесс отключения рекламы включает в себя несколько шагов: необходимо найти в настройках приложение MSA и отдельно отключить рекламу в таких приложениях, как Менеджер файлов, Музыка и Загрузки. Этот сложный процесс огорчает пользователей, которые рассчитывали на более простое и удобное решение.

Хотя уменьшение количества предустановленного ПО является положительным моментом, оно не решает проблему неудобного процесса отключения рекламы. Позиция Xiaomi, основанная на предположении о низком спросе на отключение рекламы, кажется не совсем обоснованной, учитывая, что текущий метод требует от пользователей детального изучения настроек различных приложений.

Пока неясно, изменит ли Xiaomi своё решение в будущем. Вплоть до этого момента пользователям, желающим избавиться от рекламы, придётся либо искать альтернативные решения, либо принять нынешний неудобный порядок действий.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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