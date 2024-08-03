iPhone 17 будет иметь улучшенную фронтальную камеру

Известный аналитик, специализирующийся на продукции Apple, Джефф Пу поделился информацией, что компания планирует оснастить все четыре варианта предстоящего iPhone 17 усовершенствованной фронтальной камерой с разрешением 24 мегапикселя.

Согласно отчёту, опубликованному в исследовательской заметке для инвестиционного банка Haitong, предполагаемые модели iPhone 17, включая 17 Slim, 17 Pro и 17 Pro Max, получат фронтальную камеру с шестью пластиковыми линзами. В качестве примера, текущие модели iPhone 15 оборудованы 12-мегапиксельной камерой и пятью пластиковыми линзами.

Другой авторитетный эксперт по продукции Apple, Минг-Чи Куо, уже в январе высказывал предположения о том, что хотя бы одна из моделей iPhone 17 будет иметь 24-мегапиксельную фронтальную камеру с объективом из шести элементов. Такие совпадающие предсказания от разных источников делают эту информацию более достоверной. Куо также отметил, что такое обновление камеры ожидаемо улучшит качество изображений.

Высокое разрешение в 24 мегапикселя позволит сохранять детализацию снимков даже после значительного увеличения или кадрирования, обеспечивая большие возможности для редактирования. Кроме того, использование шестиэлементного объектива способствует коррекции оптических аберраций и искажений, что ведёт к повышению чёткости и точности фотографий.

Появление моделей iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года, и, хотя до этого события ещё более года, слухи и предположения о характеристиках будущих устройств уже набирают обороты. Это стандартная практика для Apple, которая занимается разработкой и прототипированием своих продуктов задолго до их официального анонса.

Источник — macrumors.com