Телефоны на новых чипах MediaTek могут стать дороже

Технологический процесс второго поколения 3 нм от TSMC, который, как сообщается, применяется для массового выпуска нового чипсета Dimensity 9400 от MediaTek, обещает ряд улучшений. Однако, по информации инсайдеров, эти улучшения повлекут за собой увеличение его стоимости. Инсайдер Digital Chat Station, не раскрывая конкретных цифр, указал на Weibo, что будущие топовые модели, например Vivo X200, будут стоить дороже своих предшественников. Тем не менее, внедрение Dimensity 9400 принесёт ряд преимуществ, в том числе повышенную энергоэффективность и улучшенные показатели в области искусственного интеллекта (ИИ), а также на 40% более быструю работу нейронного процессора (NPU) по сравнению с Dimensity 9300.

Неожиданно, что инсайдер не упомянул общую производительность Dimensity 9400, оставив вопрос о различиях с предыдущей моделью открытым. Однако сведения о том, что Dimensity 9400 не имеет энергоэффективные ядра, но ориентирован на производительные ядра, свидетельствуют на значительное улучшение как одноядерной, так и многоядерной производительности. Ожидается, что процессор будет построен на архитектуре ARM «BlackHawk», но стоит дождаться практических тестов, чтобы подтвердить реальную пользу от новых ядер.

Слухи также говорят о значительном увеличении физического размера чипа Dimensity 9400, с предполагаемым размером в 150 мм² и наличием 30 миллиардов транзисторов, что должно привести к расширению кэша и усовершенствованию NPU. Это может сделать Dimensity 9400 одним из крупнейших процессоров для смартфонов в мире по физическому размеру, что также может быть причиной высокой стоимости производства.

Генеральный директор MediaTek Рик Цай ранее выразил уверенность в успехе Dimensity 9400, предполагая, что он может помочь увеличить годовой доход компании на 50%, и упомянул презентацию, запланированную на октябрь. Его комментарии намекают на возможность конкурентного ценообразования Dimensity 9400, которое может стать привлекательным для производителей смартфонов в свете предполагаемого повышения цен на Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm.

Важно подходить к подобным инсайдерским сведениям с критическим взглядом и ожидать более детального анализа для полного и объективного представления о возможностях Dimensity 9400. Ближайшие месяцы обещают быть интересными для рынка смартфонов, поэтому рекомендуем следить за новостями и обновлениями, связанными с развитием и релизом новейшего процессора от MediaTek.

Как только будут доступны результаты тестирования и первые отзывы о производительности Dimensity 9400, мы сможем более точно оценить, насколько этот чипсет соответствует ожиданиям и заявленным характеристикам. Это позволит производителям смартфонов и конечным потребителям принимать взвешенные решения на основе реальных данных о скорости, эффективности и стоимости.

Также стоит отметить, что конкуренция на рынке мобильных процессоров постоянно наращивает обороты, и MediaTek с Dimensity 9400 стремится закрепить свои позиции. Успех этого чипсета может определить будущие стратегии и партнёрства в индустрии смартфонов, а также повлиять на дальнейшее развитие технологий и инноваций.

Источник — weibo.com