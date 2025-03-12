Хиты Metallica записали для просмотра на Apple Vision Pro

Apple и Metallica объединились, чтобы предоставить пользователям Apple Vision Pro бесплатный иммерсивный концертный опыт. С 14 марта владельцы гарнитуры Vision Pro смогут погрузиться в живые выступления таких хитов, как «Whiplash», «One» и «Enter Sandman». Эти записи сделали во время остановки Metallica в Мехико в рамках их мирового тура M72.

«Новаторство — это еще мягко сказано. Видеть наш концерт таким образом, а также ощущать энергию фанатов в Мехико, очень захватывающе и очень весело. Мы всегда стремились расширять границы. Metallica на Apple Vision Pro — именно такой вариант» — сказал Ларс Ульрих, барабанщик Metallica

Концерт, получивший название «Metallica M72 World Tour: Mexico City», будет доступен в Apple Music с поддержкой Spatial Audio. Чтобы запечатлеть выступление в формате 180-градусного видео и пространственного звука, Apple разработала специальную систему с использованием 14 видеокамер. Некоторые из этих камер подвесили на тросах. Другие камер установили на дистанционно управляемых тележках, что позволило получить уникальные ракурсы и динамичные кадры.

Этот иммерсивный концерт обещает стать захватывающим опытом для поклонников Metallica. Однако, для этого надо быть владельцами Apple Vision Pro. Кроме того, Apple предлагает возможность попробовать этот опыт, забронировав бесплатную демонстрацию в Apple Store. Вице-президент Apple по маркетингу Тор Мюйрен заявил, что с Apple Vision Pro фанаты почувствуют себя на первом ряду, за кулисами и даже на сцене с группой.

Проект Metallica является частью растущей библиотеки Apple Vision Pro. Вместе с тем, помимо концертов, Apple также предлагает документальные фильмы о природе, спортивные мероприятия и даже захватывающую версию «Stories of Surrender» вокалиста группы U2 Боно.

Источник — apple