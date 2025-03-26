iPhone 17 Pro сможет снимать видео в 8K

Apple, похоже, планирует сделать большой скачок в качестве видео на своих будущих iPhone. Появилась информация, что модели iPhone 17 Pro будут поддерживать запись видео в разрешении 8K.

Почему это важно?

Хотя видео 8K пока не так популярно, как 4K, Apple смотрит в будущее. Видео в большем разрешении дает огромные преимущества:

Больше возможностей для редактирования. Вы сможете обрезать и увеличивать видео без потери качества.

Идеально для больших экранов. Если у вас есть 8K телевизор или монитор, вы увидите разницу!

Задел на будущее. Даже если у вас пока нет 8K экрана, ваши видео будут готовы к тому, когда 8K станет стандартом.

Однако, конкуренция не дремлет. Некоторые Android-телефоны, такие как Samsung Galaxy S25 Ultra, уже умеют снимать видео 8K. Apple, вероятно, хочет оставаться в лидерах и предлагать своим пользователям самые передовые технологии.

Когда ждать?

Ожидается, что серия iPhone 17 выйдет в конце этого года. Помимо iPhone 17 Pro и Pro Max (возможно, Ultra), Apple может представить новую модель под названием iPhone 17 Air. Говорят, что это будет самый тонкий iPhone, и он может стать «полигоном» для новых технологий, которые появятся в будущих iPhone, например, в складном iPhone.

Стоит ли оно того?

Возможно, сейчас не все заметят разницу между 4K и 8K на экране телефона. Но для тех, кто любит снимать видео и хочет иметь возможность редактировать их профессионально, 8K – это большой шаг вперед. К тому же, это отличный маркетинговый ход для Apple, демонстрирующий инновационность их продуктов.

Запись видео 8K на iPhone 17 Pro – это интересная перспектива. Это не только улучшит качество ваших видео, но и подготовит их к будущему, когда 8K станет более распространенным. Следите за новостями, чтобы узнать больше о iPhone 17 и его возможностях!

Источник — androidheadlines