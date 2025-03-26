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iPhone 17 Pro сможет снимать видео в 8K

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.03.2025
6 Просмотров 0
iPhone 17 Pro сможет снимать видео в 8K

Apple, похоже, планирует сделать большой скачок в качестве видео на своих будущих iPhone. Появилась информация, что модели iPhone 17 Pro будут поддерживать запись видео в разрешении 8K.

Почему это важно?

Хотя видео 8K пока не так популярно, как 4K, Apple смотрит в будущее. Видео в большем разрешении дает огромные преимущества:

  • Больше возможностей для редактирования. Вы сможете обрезать и увеличивать видео без потери качества.
  • Идеально для больших экранов. Если у вас есть 8K телевизор или монитор, вы увидите разницу!
  • Задел на будущее. Даже если у вас пока нет 8K экрана, ваши видео будут готовы к тому, когда 8K станет стандартом.

Однако, конкуренция не дремлет. Некоторые Android-телефоны, такие как Samsung Galaxy S25 Ultra, уже умеют снимать видео 8K. Apple, вероятно, хочет оставаться в лидерах и предлагать своим пользователям самые передовые технологии.

Когда ждать?

Ожидается, что серия iPhone 17 выйдет в конце этого года. Помимо iPhone 17 Pro и Pro Max (возможно, Ultra), Apple может представить новую модель под названием iPhone 17 Air. Говорят, что это будет самый тонкий iPhone, и он может стать «полигоном» для новых технологий, которые появятся в будущих iPhone, например, в складном iPhone.

Стоит ли оно того?

Возможно, сейчас не все заметят разницу между 4K и 8K на экране телефона. Но для тех, кто любит снимать видео и хочет иметь возможность редактировать их профессионально, 8K – это большой шаг вперед. К тому же, это отличный маркетинговый ход для Apple, демонстрирующий инновационность их продуктов.

Запись видео 8K на iPhone 17 Pro – это интересная перспектива. Это не только улучшит качество ваших видео, но и подготовит их к будущему, когда 8K станет более распространенным. Следите за новостями, чтобы узнать больше о iPhone 17 и его возможностях!

Источник — androidheadlines

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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