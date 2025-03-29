Складной iPhone может решить старую проблему конкурентов

На рынке складных устройств разгорается настоящая битва, где Samsung пока удерживает лидерство. Однако, Apple готова вступить в игру и побороться за свою долю. Разговоры о том, что компания разрабатывает складной iPhone ходят уже давно. Теперь появляются новые интересные подробности о том, каким может быть первое устройство Apple в этом сегменте.

По данным инсайдера Digital Chat Station, Apple планирует использовать в складном iPhone соотношение сторон 4:3, то есть как в iPad. Это может стать ключевым преимуществом, поскольку такое соотношение сторон позволит обеспечить лучшую оптимизацию приложений по сравнению с конкурентами на Android.

Одной из главных проблем на рынке складных устройств является адаптация приложений к разным форм-факторам. Разработчикам приходится адаптировать свои приложения для корректной работы на разных устройствах, и соотношение сторон играет здесь важную роль. Используя соотношение 4:3, Apple может предложить пользователям складного iPhone более стабильную и предсказуемую работу приложений с самого начала.

В то время как Samsung лидирует на рынке складных устройств уже несколько лет, у компании все еще возникают проблемы с масштабированием некоторых приложений на своих устройствах в стиле «fold». Apple может решить эту проблему, обеспечив безупречную работу приложений на своем складном iPhone.

Если Apple грамотно реализует свою стратегию, ее первый складной iPhone может предложить пользователям отличный опыт работы с приложениями с первого дня. Однако Samsung имеет преимущество в реальном использовании складных устройств, предлагая такие функции, как Flex Mode и многооконная многозадачность, которые Apple еще предстоит превзойти.

В любом случае, выход складного iPhone от Apple обещает стать знаковым событием на рынке, и интересно будет увидеть, как Apple сможет конкурировать с Samsung и другими производителями в этом сегменте.