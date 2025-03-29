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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Складной iPhone может решить старую проблему конкурентов

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.03.2025
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Складной iPhone может решить старую проблему конкурентов

На рынке складных устройств разгорается настоящая битва, где Samsung пока удерживает лидерство. Однако, Apple готова вступить в игру и побороться за свою долю. Разговоры о том, что компания разрабатывает складной iPhone ходят уже давно. Теперь появляются новые интересные подробности о том, каким может быть первое устройство Apple в этом сегменте.

По данным инсайдера Digital Chat Station, Apple планирует использовать в складном iPhone соотношение сторон 4:3, то есть как в iPad. Это может стать ключевым преимуществом, поскольку такое соотношение сторон позволит обеспечить лучшую оптимизацию приложений по сравнению с конкурентами на Android.

Одной из главных проблем на рынке складных устройств является адаптация приложений к разным форм-факторам. Разработчикам приходится адаптировать свои приложения для корректной работы на разных устройствах, и соотношение сторон играет здесь важную роль. Используя соотношение 4:3, Apple может предложить пользователям складного iPhone более стабильную и предсказуемую работу приложений с самого начала.

В то время как Samsung лидирует на рынке складных устройств уже несколько лет, у компании все еще возникают проблемы с масштабированием некоторых приложений на своих устройствах в стиле «fold». Apple может решить эту проблему, обеспечив безупречную работу приложений на своем складном iPhone.

Если Apple грамотно реализует свою стратегию, ее первый складной iPhone может предложить пользователям отличный опыт работы с приложениями с первого дня. Однако Samsung имеет преимущество в реальном использовании складных устройств, предлагая такие функции, как Flex Mode и многооконная многозадачность, которые Apple еще предстоит превзойти.

В любом случае, выход складного iPhone от Apple обещает стать знаковым событием на рынке, и интересно будет увидеть, как Apple сможет конкурировать с Samsung и другими производителями в этом сегменте.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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