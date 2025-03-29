В ближайшие 10-20 лет 5% от всех автомобилей будут летающими

На Китайском форуме электромобилей Hundred People Forum (2025), прошедшем в Пекине с 28 по 30 марта, председатель и генеральный директор Xpeng Motors Хэ Сяопэн поделился своим видением перспектив рынка летающих автомобилей. Кроме того, он выразил уверенность в том, что в ближайшие 10-20 лет рынок летающих автомобилей для низковысотных полётов сможет занять 3-5% от объёма продаж текущего автомобильного рынка. При этом, по его мнению, выручка от продаж летающих автомобилей может составить около 20% от всего автомобильного рынка.

Учитывая, что мировой автомобильный рынок имеет годовой оборот около 10 триллионов долларов, потенциальный рынок летающих автомобилей может достигнуть 2 триллионов долларов, что делает его огромной перспективой для будущего. Вместе с тем, Хэ Сяопэн подчеркнул, что Xpeng Motors видит в этом направлении значительный потенциал и планирует активно развивать его.

Амбициозный проект

Важным шагом в реализации этой стратегии является проект «сухопутного авианосца» от Xiaopeng Huitian – инновационная комбинация наземного транспортного средства и летательного аппарата. Кроме того, в феврале 2025 года компания объявила об успешном завершении первой зимней базовой калибровки и приемки наземного корпуса этого проекта.

Производственную базу «сухопутного авианосца» официально запустили в районе Хуанпу, Гуанчжоу, в октябре 2024 года. Более того, ожидается, что строительство завершится в третьем квартале 2025 года. После чего это будет первый в мире завод, использующий современные сборочные линии для крупномасштабного производства летающих автомобилей.

В итоге, Xiaopeng Huitian планирует начать первые поставки «сухопутных авианосцев» уже в первом квартале 2026 года. Ожидаемая цена одного экземпляра составит не более 2 миллионов юаней (около 275 000 долларов по текущему курсу).

Выступление Хэ Сяопэна на форуме и активное развитие проекта «сухопутного авианосца» компанией Xiaopeng Huitian демонстрируют растущий интерес и значительные инвестиции в рынок летающих автомобилей. По-видимому, компания Xpeng Motors всерьез намерена занять лидирующие позиции в этой новой и быстро развивающейся отрасли.