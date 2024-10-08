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Серия смартфонов HONOR X60 готовится к выходу

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.10.2024
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Серия смартфонов HONOR X60 готовится к выходу

Компания HONOR официально объявила о запуске новой линейки смартфонов HONOR X60, который состоится 16 октября. Ожидается, что в серию войдут как минимум три модели, каждая из которых будет поддерживать функцию быстрой зарядки на 35 Вт и 66 Вт. Новые устройства продолжат традицию бренда и получат изогнутые экраны, повышенную прочность и улучшенное время работы без подзарядки.

Предшественник, серия HONOR X50, выпущенная в июле 2023 года, показала впечатляющие результаты продаж, достигнув отметки в 15 миллионов проданных устройств менее чем за 15 месяцев, что составляет одну продажу каждые 2,7 секунды. Несмотря на свой тонкий профиль в 7,98 мм, суммарная высота проданных смартфонов превысила 13 высот Эвереста. Ожидается, что HONOR X60 будет строиться на успехах X50 и сосредоточится на улучшении производительности и долговечности.

Что известно о серии Honor X60?

Последние утечки информации практически раскрыли все детали о предстоящей серии HONOR X60. Предполагается, что одна из моделей получит 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства ожидается использование чипсета Dimensity 7025, 12 ГБ оперативной памяти и 12 ГБ виртуальной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и мощный аккумулятор на 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 35 Вт. Смартфон будет оборудован 108-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Он будет работать под управлением операционной системы MagicOS 8 на базе Android 14.

Honor X60

В прошлом году в серии HONOR X50 было несколько моделей, включая X50i, X50i+, X50, X50 Pro и X50 GT, с различными чипсетами от Dimensity 6020 до Snapdragon 8+ Gen 1. Что касается новой серии X60, то она также предложит несколько вариантов, включая HONOR X60, X60 Pro и X60 GT, причём последняя модель может появиться на рынке немного позже в течение этого года.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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