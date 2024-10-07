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Интернет и ПО

Стала известна дата выхода Apple Intelligence

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.10.2024
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Стала известна дата выхода Apple Intelligence

Apple готовит к выпуску масштабное обновление iOS 18.1, которое привнесёт много нового в интерфейс iPhone. Это событие ожидается, так как новые функции ИИ обещают значительно расширить возможности устройств. В рамках конференции WWDC, проходившей в июне, компания продемонстрировала интеллектуальные нововведения, которые скоро станут доступны пользователям. Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией о том, что это обновление ожидается 28 октября и будет включать многочисленные изменения, в том числе появление Apple Intelligence.

Ожидается, что iOS 18.1 значительно улучшит функционал iPhone, включая новые возможности для Siri и инструменты для работы с текстом.

На данный момент версия iOS 18.1 находится в активной фазе разработки, и некоторые из функций Apple Intelligence уже доступны для тестирования разработчиками. Гурман указывает, что Apple назначила дату релиза, после того как окончательно доработала обновление для обеспечения его безупречной работы.

Ранее предполагалось, что обновление появится 15 октября, но из-за дополнительной работы над функциями ИИ дата была перенесена. Интеллектуальные функции станут доступны не только для iPhone, но и для Apple Watch и Mac, обеспечивая единый пользовательский опыт.

Новые инструменты для текста, сводки уведомлений и обновлённый интерфейс Siri – лишь часть предстоящих обновлений iOS 18.1.

В дополнение к первой волне интеллектуальных функций, ожидаются и другие инновации, которые будут представлены в более поздних обновлениях, включая iOS 18.2, выход которого запланирован на конец текущего года или начало 2025 года. Пользователям рекомендуется подготовить свои устройства к предстоящему релизу, который состоится 28 октября.

Если вы рассматриваете покупку нового iPhone, то сейчас – отличное время для приобретения модели iPhone 16, так как не все старые модели будут поддерживать функции Apple Intelligence. Для использования новейших возможностей ИИ потребуется iPhone 15 Pro или более новая модель. Также стоит учитывать, что в настоящее время, все перечисленные функции будут доступны только на английском языке.

Источник — wccftech.com

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Анатолий Пшеницын
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