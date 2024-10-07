Похоже, что Apple отказалась от создания умного кольца

В последнее время наблюдается все больше разговоров о таком аксессуаре, как умные кольца. Samsung, известный своими инновационными продуктами, недавно представил своё первое устройство этого типа, вызвав волну интереса у потребителей. В ответ на это многие поклонники продукции Apple ожидают появления аналогичного гаджета от своего любимого бренда. Однако, согласно последним данным, Apple отказалась от идеи создания собственного умного кольца.

Умные кольца могут стать хорошей альтернативой для тех, кто по тем или иным причинам не желает носить умные часы или браслеты. Эти носимые устройства способны отслеживать здоровье и физическую активность, а также уведомлять о входящих сообщениях и звонках, что делает их удобными и практичными. Правда, из-за малого размера и отсутствия экрана пользователи не получат доступ ко всем функциям, присущим более крупным устройствам, но эти недостатки уже хорошо известны владельцам носимой электроники.

Samsung стимулирует интерес к сегменту умных колец, в то время как Apple отходит от идеи их создания.

Марк Гурман из Bloomberg отметил, что Apple могла отказаться от разработки умного кольца, чтобы не конкурировать со своими же умными часами Apple Watch. Возможно, компания решила, что умное кольцо не принесёт достаточно прибыли из-за его более низкой предполагаемой рыночной стоимости по сравнению с Apple Watch. Кроме того, сегмент умных колец по-прежнему считается нишевым, и не факт, что спрос на такие устройства будет достаточно велик, чтобы оправдать их производство.

Тем не менее, успех Samsung в этой области может стать толчком для роста популярности умных колец. Напомним, что в начале года появились слухи о том, что Apple может выпустить собственное умное кольцо после того, как Samsung подтвердил разработку своего. Были предположения, что такое устройство позволило бы управлять другими продуктами Apple, и компания даже запатентовала несколько идей в этом направлении. Однако, по всей видимости, Apple решила не продвигать эти идеи дальше.

Apple Watch продолжит оставаться ключевым носимым устройством компании для отслеживания здоровья и фитнеса.

Гурман утверждает, что Apple сосредоточится на развитии линейки Apple Watch. В то же время, наблюдаемый рост популярности умных колец, включая успешные продажи Galaxy Ring от Samsung и появление новых конкурентов, таких как Oura Ring 4, может заставить Apple пересмотреть свою стратегию в будущем. Возможно, если сегмент умных колец продолжит демонстрировать стабильный рост и расширять свою долю на рынке, Apple может вновь обратить внимание на эту нишу. В конце концов, компания известна своей способностью влиять на тренды и создавать продукты, которые становятся эталоном в своих категориях.

Пока что Samsung и другие бренды имеют шанс занять лидирующие позиции в развивающемся сегменте умных колец, пользуясь отсутствием конкуренции со стороны Apple. Это может привести к тому, что они укрепят свои позиции и создадут устойчивую пользовательскую базу, что в будущем может затруднить для Apple вход в этот рынок.

В любом случае, наблюдение за развитием рынка умных колец обещает быть увлекательным. Инновации и технологические прорывы в этой области могут принести новые возможности и изменить представление о том, как носимая электроника может обогатить нашу повседневную жизнь.

Источник — androidheadlines.com