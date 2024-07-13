Возможно, мы скоро увидим ремейк 2D-игр Mortal Kombat

Студия Eyeballistic из Нью-Йорка, судя по всему, работает над ремастером знаменитой серии игр Mortal Kombat. Об этом косвенно упомянул глава компании в одном из своих сообщений на платформе X. Для тех, кто не в курсе, команда Eyeballistic объединяет разработчиков, дизайнеров, художников и программистов, а также фанатов, которые ранее взялись за создание фанатской версии MKHD. Однако, к сожалению, этот проект так и не был завершен.

На официальном сайте студии команда рассказывает: «Мы — создатели фан-проекта MKHD, который прославился благодаря обращению к соавтору серии Эду Буну с предложением переиздать оригинальные игры MK в HD-качестве. Несмотря на то что Warner Bros., владелец прав на MK, изначально одобрил нашу работу над проектом, они впоследствии отозвали разрешение, опасаясь, что это может негативно сказаться на продажах их главной игры MK 2019 года, что привело к прекращению участия Eyeballistic».

Тем не менее, Джо Треска, генеральный директор Eyeballistic, недавно опубликовал на платформе X скриншоты, которые, по всем признакам, представляют собой ремастерированные версии Mortal Kombat и Mortal Kombat II. «Я не утверждаю, но могу намекнуть, что в Eyeballistic, возможно, готовится что-то особенное», — написал он в прошлом месяце.

Несколько дней назад Треска разместил твит: «Как можно забыть игру, с которой все началось?», приложив скриншот первой Mortal Kombat с улучшенным ИИ. Хотя графика заметно преобразилась, в моделях персонажей все еще имеются недочеты. Отвечая на вопросы о данной проблеме в X, он подчеркнул, что проект находится в стадии разработки и что все недостатки будут устранены. «Это всего лишь WIP (работа в процессе). Я могу выделить как минимум еще сто проблем. Мы все это исправим», — заверил Треска.

Хотя подтверждения официального одобрения ремастеров оригинальных игр Mortal Kombat от Warner Bros. пока нет, будет любопытно узнать, как будет развиваться данная инициатива. Мы продолжим следить за новостями от студии Eyeballistic и сообщим о любых обновлениях.

Источник — dsogaming.com