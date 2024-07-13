Лого сайта
Главная » Игры для ПК, консолей и смартфонов » Возможно, мы скоро увидим ремейк 2D-игр Mortal Kombat
Игры для ПК, консолей и смартфонов

Возможно, мы скоро увидим ремейк 2D-игр Mortal Kombat

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.07.2024
295 Просмотров 0
Возможно, мы скоро увидим ремейк 2D-игр Mortal Kombat

Студия Eyeballistic из Нью-Йорка, судя по всему, работает над ремастером знаменитой серии игр Mortal Kombat. Об этом косвенно упомянул глава компании в одном из своих сообщений на платформе X. Для тех, кто не в курсе, команда Eyeballistic объединяет разработчиков, дизайнеров, художников и программистов, а также фанатов, которые ранее взялись за создание фанатской версии MKHD. Однако, к сожалению, этот проект так и не был завершен.

На официальном сайте студии команда рассказывает: «Мы — создатели фан-проекта MKHD, который прославился благодаря обращению к соавтору серии Эду Буну с предложением переиздать оригинальные игры MK в HD-качестве. Несмотря на то что Warner Bros., владелец прав на MK, изначально одобрил нашу работу над проектом, они впоследствии отозвали разрешение, опасаясь, что это может негативно сказаться на продажах их главной игры MK 2019 года, что привело к прекращению участия Eyeballistic».

Тем не менее, Джо Треска, генеральный директор Eyeballistic, недавно опубликовал на платформе X скриншоты, которые, по всем признакам, представляют собой ремастерированные версии Mortal Kombat и Mortal Kombat II. «Я не утверждаю, но могу намекнуть, что в Eyeballistic, возможно, готовится что-то особенное», — написал он в прошлом месяце.

Сообщение Джо Треска

Несколько дней назад Треска разместил твит: «Как можно забыть игру, с которой все началось?», приложив скриншот первой Mortal Kombat с улучшенным ИИ. Хотя графика заметно преобразилась, в моделях персонажей все еще имеются недочеты. Отвечая на вопросы о данной проблеме в X, он подчеркнул, что проект находится в стадии разработки и что все недостатки будут устранены. «Это всего лишь WIP (работа в процессе). Я могу выделить как минимум еще сто проблем. Мы все это исправим», — заверил Треска.

Хотя подтверждения официального одобрения ремастеров оригинальных игр Mortal Kombat от Warner Bros. пока нет, будет любопытно узнать, как будет развиваться данная инициатива. Мы продолжим следить за новостями от студии Eyeballistic и сообщим о любых обновлениях.

Источник — dsogaming.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.