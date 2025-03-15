Samsung выпустит S25 Ultra в совершенно новом цвете

Похоже, Samsung собирается порадовать нас новым, очень крутым цветом для Galaxy S25 Ultra! Однако, судя по всему, новинка появится только в Индии.

Сейчас флагманский S25 Ultra представлен в семи цветах: четыре основных и три эксклюзивных для онлайн-покупок. Но вот Samsung India намекает на выпуск нового, смелого и темного цвета. Возможно, это будет восьмой оттенок в линейке, либо эксклюзивный вариант, который можно будет найти только в некоторых магазинах.

У Galaxy S25 Ultra уже есть два темных варианта: Titanium Black и Titanium Jet Black. Кстати, последний доступен только на сайте Samsung. Возможно, теперь его можно будет приобрести и в обычных магазинах, как и другие стандартные цвета.

Но есть вероятность, что нас ждет совершенно новый цвет! Samsung опубликовала тизер (главное изображение новости), где собраны шесть разных предметов: автомобиль, горшок с цветами, очки, часы, духи и кольцо с бриллиантом.

Что у них общего? Сочетание черного и блестящего серебристого цветов. У нас уже есть S25 Ultra в цвете Whitesilver, так что версия в цвете Titanium Black выглядит вполне логично, судя по тизеру.

Samsung пока не раскрывает дату выхода новинки, но, думаю, ждать осталось недолго.