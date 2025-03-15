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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Samsung выпустит S25 Ultra в совершенно новом цвете

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.03.2025
1 Просмотр 0
Samsung выпустит S25 Ultra в совершенно новом цвете

Похоже, Samsung собирается порадовать нас новым, очень крутым цветом для Galaxy S25 Ultra! Однако, судя по всему, новинка появится только в Индии.

Сейчас флагманский S25 Ultra представлен в семи цветах: четыре основных и три эксклюзивных для онлайн-покупок. Но вот Samsung India намекает на выпуск нового, смелого и темного цвета. Возможно, это будет восьмой оттенок в линейке, либо эксклюзивный вариант, который можно будет найти только в некоторых магазинах.

У Galaxy S25 Ultra уже есть два темных варианта: Titanium Black и Titanium Jet Black. Кстати, последний доступен только на сайте Samsung. Возможно, теперь его можно будет приобрести и в обычных магазинах, как и другие стандартные цвета.

Но есть вероятность, что нас ждет совершенно новый цвет! Samsung опубликовала тизер (главное изображение новости), где собраны шесть разных предметов: автомобиль, горшок с цветами, очки, часы, духи и кольцо с бриллиантом.

Что у них общего? Сочетание черного и блестящего серебристого цветов. У нас уже есть S25 Ultra в цвете Whitesilver, так что версия в цвете Titanium Black выглядит вполне логично, судя по тизеру.

Samsung пока не раскрывает дату выхода новинки, но, думаю, ждать осталось недолго.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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